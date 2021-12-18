/666713/سائق-توصيل-لإحدى-الشركات-القبض-على-ذئب-بشري-هتك-عرض-طفلة-بالشيخ-زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى إلقاء القبض على شخص سائق باحدي شركات التوصيل وله معلومات جنائية مسجلة، قام بهتك عرض وتحرش بطفلة بريئة فى العقد الأول من عمرها بمدخل منزل فى منظقة الشيخ زايد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل هتك عرض وتحرش بطفلة في الشيخ زايد وأليكم تفاصيل ..

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من والد طفلة البريئة فى العقد الأول من عمرها، ضحية الشيخ زايد، يفيد بقيام بضبط الأهالي منطقة الشيخ زايد، شخص بهتك عرض واغتصب ابنته داخل مدخل منزل كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم، بمحايلتها “تعالي هجبلك حاجات حلوة:.

شهود العيان

وبالمعاينة والفحص لاجهزة الأمنية، وسؤال الشهود العيان، اقروا بتجمعهم علي صراخ الطفلة البريئة الضحية، واستغاثتها أثناء قيام المتهم بالتحرش وهتك عرضها بها بمدخل المنزل، وبالكشف أيضا عن هوية المتهم أتضح أنه يعمل سائق باحدي شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلي القسم، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على عجوز، قتل صديقه العجوز، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، داخل شقة المجني عليه في إمبابة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ملابس حريمي

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مأمور قسم شرطة، إمبابة بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الجريمة يقودها المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث امبابة، حيث أتضح أيضا العثور على جثة عجوز في العقد السادس من العمر وفي حالة تعفن، فضلا عن ارتدائه ملابس حريمي.

علاقة غير أخلاقية

وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، للتشريح وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة، لكشف ملابسات الجريمة، حيث أتضح أن المجني عليه اعتاد إقامة علاقات غير أخلاقية مع صديق له يكبره بعدة سنوات.

اعتراف المتهم

وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه سدد لصديقه المجني عليه طعنات أودت بحياته، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، للتحقيق معه.