/666716/توقيع-الكشف-على-٦٢٠-مواطن-من-مرضى-العيون-للأسر-الأولى-بالرعاية-بمبادرة-عينيك-فى-عينيا

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين .

توقيع الكشف على ٦٢٠ مواطن من مرضى العيون للأسر الأولى بالرعاية بمبادرة عينيك فى عينيا

أشار هانى عبد الفتاح - المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك فى عنيا قامت بتوقيع الكشف الطبى على ٦٢٠ مواطن من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية الجرادات بمركز أبو حمص ، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

كما تم تقديم العلاج لـعدد ٢٤٦ حالة وعمل ٢٩٨ نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ ١٠٩ مواطن وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى .

وأشاد محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

غداً الأحد "انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من غدا الأحد الموافق 19/12/2021م ولمدة أربعة أيام

مشيرا إلى أن التطعيم آمن ومجاني ويتم مع تطبيق والإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء تنفيذ الحمله

مشيرا أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و100 ألف و359 طفل بمحافظة البحيرة من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال وذلك من خلال مشاركة عدد (2998) فرقة ثابتة ومتحركة بالاضافة للعاملين بالقطاع الصحي بالمديرية والادارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة بالاضافة الي عدد (390)طبيب و (290) مشرف من المديرية والإدارة لتنفيذ الحملة.

كما أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة ان استراتيجية الحملة ترتكز على استمرار التطعيم من منزل إلى منزل لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الامومة والطفولة.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى 5 عصراً، للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءا للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.