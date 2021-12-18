/666717/أمانة-القاهرة-بحزب-حماة-الوطن-تطلق-مبادرة--يلا-نساعد-بعض--لرفع-العبء-عن-الأسر-الاكثر-احتياجا

أطلقت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن بقيادة اللواء ايهاب هلال أمين عام القاهرة و برعاية أمانة المراة بقيادة الدكتورة مها الأنصارى مبادرة ( يلا نساعد بعض ) و التى تهدف إلى مساعدة الأسر الاكثر احتياجا و رفع العبء عن كاهلهم .

وتأتي هذه المبادرة ‌تماشيا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة و طبقا للسياسة العامة للحزب بالاهتمام بالأسر الاكثر احتياجا .

وبناءا على توجيهات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى واللواء أحمد العوضى النائب الاول لرئيس الحزب وسياده الأمين العام للحزب اللواء طارق نصير وأمانه تنظيم الجمهوريه بقياده الدكتور احمد العطيفى .

‌وأكد بيان أمانة الاعلام بالقاهرة أن المبادرة ‌قامت خلال اليوم الأول باقامه فاعلية توزيع بطاطين و ملابس واحذيه ومواد غزائيه واجهزاء منزله فى أمانة المرج وبحضور الاستاذ أيمن عامر أمين تنظيم القاهرة والمهندس احمد عبده أمين لجنة المتابعة و التقييم و المستشار صفوت طنطاوى أمين الشؤون القانونية بالقاهرة و الدكتورة هالة كيرة أمين قطاع شرق القاهرة و الأستاذ هدايت إدريس أمين عام المرج و جميع كوادر و امناء قطاع شرق القاهرة .

‌و تعد مبادرة ( يلا نساعد بعض ) امتداد للمبادرات التى تقوم بها أمانة القاهرة لمساعدة الأسر الاكثر احتياجا حيث سبق و نظمت أمانة المراة مبادرة ( دواء و غذاء و كساء ) و التى أقيمت على اكثر من مرحلة بعدة دوائر بالقاهرة و تهدف مبادرة ( يالا نساعد بعض ) إلى إقامة أكثر من مرحلة لتوزيع الملابس و البطاطين والمواد الغزائيه وكل ما بلزم البيت المصرية على الأسر الاكثر احتياجا مع استهداف الدوائر المعدة من قبل أمانة التنظيم حتى يتسنى تغطية معظم احتياجات أهالى القاهرة الاكثر احتياجا .

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