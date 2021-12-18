/666720/انتداب-المعمل-الجنائي-لمعاينة-تفحم-شقة-عروسين-بالسيدة-زينب

قررت النيابة العامة بالسيدة زينب، بإنتداب المعمل الأدلة الجنائية لمعاينة تفحم شقة عروسين بشارع صدقى بدائرة القسم، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، ونجح قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق شقة السيدة زينب وأليكم التفاصيل..

وفي سياق آخر أشار مصدر امني، بإصابة شاب أقدم على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه أمام مترو أتجاه المنيب، ولكن توقف المترو في اللحظة الأخيرة قبل القدر.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة الدقي، إخطارا من غرفة النجدة بإصابة شاب حاول الانتحار أمام مترو الأنفاق بمحطة الدقي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح إصابة شاب وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأشار مصدر أنه حاول الأنتحار بسبب مروره بأزمة نفسية.

التحريات الأولية

أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، أتضح أن الشاب حاول الانتحار والقى نفسه أمام القطار ولكن توقف في اخر لحظه واسفر عن اصابته، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وجارى إعادة حركة قطارات المترو لطبيعتها للخفض من الزحام.