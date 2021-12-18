/666722/علاقة-مشبوهة-ومن-الحب-ما-قتل-تفاصيل-العثور-على-جثة-شاب-مفصول-الرأس-في-سوهاج

يقول علم الجريمة، لا توجد جريمة كاملة مكتملة الأركان، ولابد للجاني ان يترك خلفه دليلا يُوقعه في قبضة رجال الشرطة، الحادث الذي هز الراي العام لبشاعته وطريقة حدوثه وغموضه في الوقت نفسه، لم يكن ليمر مرور الكرام على أجهزة الامن بمحافظة سوهاج، وخلال ساعات قليلة من الواقعة تم القبض على الجناة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد أحمد عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة المراغة، بالعثور على جثة مفصولة الرأس لشخص لشاب مجهول في نهر النيل بدائرة المركز.

العثور على جثة مفصولة الراس في نيل سوهاج

أنتقل على الفور اللواء على العماري، رئيس مباحث سوهاج، والرائد محمد عبدالسلام، والرائد عبدالله أبو عقيل، وكافة القيادات بالمركز لموقع الحادث، وتبين العثور على رأس شاب، ملفوفة في كيس اسود، ملقاة في النيل، وبالبحث عن طريق رجال الانقاذ النهري تم العثور على جثة مفصولة الرأس بالقرب من موقع العثور على الرأس بالنيل.

أكد مصدر، أن الجثة لشاب يدعى يبلغ 36 عام، ميلغ بغيابة، يقيم دائرة المركز، واسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة علاقات مشبوهة، حيث كان الشاب على علاقة مشبوهة بفتاة، وقام بتصويرها بالهاتف في اوضاع مخلة، وتم تهديدها بعد ذلك، ولم يكتفى بذلك بل هدد شقيقتها التي تعمل في مشغل، فاتفقت مع شقيقتها وعشيق شقيقتها على سرقة الهاتف من المجنى علية، وقامت الفتاة التي تعمل بالمشغل بمواعدته ليأتي اليها في المشغل وقد كان، وحاول التعدي عليها واوقعها على الارض، وحاولت مقاومته، ولم تجد بجوارها الا مقص فطعنته به ولقى حتفة.

جاءت شقيقتها وعشيقها بعد الحادث بلحظات، وكانت الفتاة منهارة لما حدث فلم يكن أي منهم ينوى قتلة ولكن غالبا ما تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن، وهدا عشيق شقيقتها من روعتها وروعة عشيقته، وقام بوضع الجثة في جوال، ولكن كان الجوال لا يسع كامل الجثة فقام بقطع الرقبة عن الجثة وقام بنقلة وألقاءه في النيل.

تحريات رجال المباحث توصلت الى كاميرا مراقبة سجلت دخول الشاب المشغل الذى تعمل به الفتاة ولم تسجل خروجه، تم القبض على الفتاة، واصطحابها الى مركز الشرطة، وفي نفس الوقت غادرت شقيقتها وعشيقها البلدة وسافرا، ولكن تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بما سبق، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.