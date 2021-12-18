/666723/كأس-العرب-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-مصر-وقطر

إنتهى الشوط الأول بين مصر وقطر بالتعادل السلبي في كل شئ، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأت أحداث الشوط الأول هادئة كالعادة من جانب منتخب مصر من أجل اللعب على رد الفعل، وسيطرت قطر على اول 5 دقائق من عمر المباراة ولكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأت بعد ذلك السيطرة المصرية على منطقة وسط الملعب ويأتي ذلك بفضل تواجد الثلاثي حمدي فتحي والسولية ومهند لاشين، ولكن دون وصول الكرة بشك خطير لخط الهجوم لمحمد شريف.

لم يتمكن منتخب مصر أن يقوم بعمل أي جملة فنية خلال أحداث شوط المباراة الأول، وكان اللعب متكافئ، ولم تأتي أي خطورة على مرمى محمد الشناوي.

أول الهجمات الخطيرة في المباراة كانت عن طريق أحمد رفعت بعدما راوغ دفاعات منتخب قطر ويمرر الكرة لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء ويلعبها في إتجاه المرمى ولكن تخرج بعيد، وتعلن عن أول تهديد حقيقي للفراعنة بعد مرور 20 دقيقة.

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بعد ذلك استمر الضغط المصري وطالب محمد شريف بالحصول على ركلة جزاء ولكن أعلن حكم اللقاء عن عدم وجوء أي خطأ على لاعب قطر المدافع ليستمر اللعب السلبي.

أبرز ما جاء في أحداث الشوط كانت الإصابات عن طريق لاعبي منتخب مصر بداية من محمد شريف ثم المدافع محمد عبد المنعم وأخيراً محمد الشناوي.

الدفاع المصري بقيادة محمود الونش ومحمد عبد المنعم سيطروا على خطورة المعز علي وأكرم عفيف ولم يعطوا لهم أي خطورة حقيقة من أجل تهديد مرمى محمد الشناوي.

ظهرت السلبية خلال أحداث شوط المباراة الأول عن طريق منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي قام بالعديد من التغييرات خلال المباراة ولكن لم تؤتي بثمارها خلال أحداث الشوط.

اللقطة الفريدة في الشوط الأول كانت ظهور المدرب المساعد ضياء السيد لأول مرة بجوار كارلوس كيروش على خط الإدارة الفنية، والذي لم يحدث منذ تولي المدرب البرتغالي قيادة منتخب مصر.

أخطر فرص الشوط الأول لمنتخب مصر جاءت عن طريق حمدي فتحي مع مطلع الدقيقة 42 وسدد الكرة بقوة ولكن تعامل معها دفاعات قطر بشكل جيد.