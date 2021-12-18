/666625/نجاح-عملية-لمريض-يعاني-من-تسمم-دموي-بمستشفى-بني-سويف-التخصصي

نجح الدكتور رمضان ربيع البكري، أخصائي الجراحة العامة في إجراء عملية جراحية لمريض يدعي رمضان عباس مرسي 75 عاماً، كان في حالة حرجه بمستشفى بني سويف التخصصي يوم الإثنين الماضي تحت إشراف فريق طبي وتمريض ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

نجاح عملية لمريض يعاني من تسمم دموي بمستشفى بني سويف التخصصي

وقال الدكتور رمضان ربيع، في تصريحات صحفية، إنه حضر إلى إستقبال المستشفى الإثنين الماضي في تمام الساعة الواحدة صباحا، رجل مسن في حالة حرجة يحمل تحويل من مستشفى الجامعة إلى القصر العيني يعاني من إلتهاب بريتوني وتسمم دموي نتيجة قرحة متفجرة بالمعدة، مشيراً إلى أنه أمر بدخول المريض للمستشفى وعمل الفحوصات اللازمة وتم وضعه بالعناية المركزة.

وأضاف الدكتور رمضان، أنه بعد إستقرار حالة المريض تم دخوله الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة العمليات وإجراء عملية إستكشاف للبطن، وتبين وجود قرحة متفجرة وسائل معدي بالبطن 4 لتر، لافتاً إلى أنه تم رتق القرحة وغسيل للبطن وتركيب درنقتين وتم خروج المريض من العناية المركزة وتحويله لقسم الجراحة بعد إستقرار حالته وتم السماح له بالطعام والشراب، وخرج المريض من المستشفى بحالة جيدة ومستقرة.

وأشار "البكري"،إلى أنه قام بإجراء العملية الجراحية للمريض، تحت اشراف الدكتور أحمد فكري إستشاري الجراحة، قام بالتخدير الدكتورة دينا رأفت، وتم دخوله العناية تحت إشراف الدكتور تامر عبد الحميد.