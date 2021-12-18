/666697/النيابة-تأمر-بدفن-جثة-طفل-غرق-بإحدى-ترع-سوهاج

اعتاد على الخروج امام المنزل للهو برفقة الصبية من أبناء الجيران، ولكن في هذا اليوم المحتوم، خرج ولم يعد الى المنزل الا جثة هامدة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

لقى طفل يبلغ من العمر أصابع اليد الواحدة، مصرعه غرقا في ترعة بناحية مركز جهينة شمال سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة الاهالي ونقلها الى مستشفى جهينة المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد على أبوالفضل، مأمور مركز جهينة بوصول اخطار من المستشفى المركز بدخول طفل ادعاء غرق جثة هامدة.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين غرق طفل يدعى "محمود ن ا"5سنوات، بإحدى الترع المجاورة لمنزلة ويقيم بدائرة مركز جهينة.

وباستجواب والدته المدعوة "شهيرة ف"32 عام، تقيم بذات الناحية، ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة أمام المنزل " أختل توازنه " وسقط بها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى أمرت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

أمن سوهاج ينجح في القبض على طفل يقود ميكروباص ويروع المواطنين

نجح ضباط ادارة مرور سوهاج اليوم في القبض على طفل يقود سيارة ميكروباص ويقوم بترويع الركاب، على طريق "روافع القصير – الصلعة "بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز سوهاج بقيادة طفل لميكروباص وترويع المواطنين على الطرقات بدائرة المركز.

أمر اللواء محمد شرباش، بسرعة ضبط الطفل، وتم القيام بحملة مرورية داخل المدينة وأمكن ضبط الطفل الذي ظهر في الفيديو وتبين أنه يدعي "شعبان ع" 16 عام طالب ويقيم دائرة مركز سوهاج وضبط السيارة الميكروباص أجرة سوهاج رخصة تسيير تنتهي 1/3/2022 ملك المدعو "أحمد ع ش" بولاية والده، شقيق قائد السيارة، أمام موقف روافع القصير بدائرة قسم أول سوهاج.

وتم التحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.