أمطار وثلوج ورياح تصل للعاصفة.. حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد غدا

جدة - نرمين السيد - طقس الغد

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية وتتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

ومن المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط"، على فترات متقطعة.

طقس اليوم

يسود اليوم السبت، نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.