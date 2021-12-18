مصر تمثل إفريقيا والشرق الأوسط.. دوت الخليج داخل أكبر مؤتمر لجراحى العيون (صور)

جدة - نرمين السيد - وقدم بثا جراحيا حيا من مصر مباشرة إلى قاعة المؤتمرات بروما، لتقديم الخبرات المصرية فى مجال جراحة الشبكية، وذلك من ضمن تسعة جراحين على مستوى العالم تم اختيارهم لهذا الدور.

وجهز معهد بحوث أمراض العيون، جميع الإمكانيات اللازمة لذلك من حيث الإمكانيات الطبية والجراحية والتقنيات المعلوماتية لتقديم البث المباشر فى فعاليات اليوم الأول للمؤتمر .

وتم مناقشة الجراحات الحية عبر Video Conference مباشرة أثناء إجراء الجراحات من داخل معهد بحوث أمراض العيون.

ويعتبر الحدث هو الأول من نوعه لدعوة مصر فى المشاركة بالجراحات الحية المباشرة، بأحد أكبر تجمع لجراحى الشبكية على مستوى العالم.

وقال الدكتور إيهاب الريس، أستاذ الطب وجراحة العيون رئيس قسم الشبكية بالمعهد، فى تصريحات لـ دوت الخليج، إنها المرة الأولى لبث مثل هذا البث، يذاع على الهواء مباشرة من مصر.

وأضاف: "فخورين إننا بنقوم بيها فى مصر، ودى ثقة دولية فى مصر لقدرتها على نقل مثل هذا الحدث"، موضحا أن التجربة لمثل هذا البث يتم تجريبها منذ شهر مضى، لا سيما وأن طريقة نقل الجراحة تتم ببث مباشر من ميكروسكوب، فى أعلى جودة.

وتابع: "شهد اليوم إشادة بالحوار المباشر وبالردود، وستكون هذه بمثابة استراتيجية تعمم عالميا".

من جانبه قال الدكتور مصطفى صلاح الدين، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، فى تصريحات لـ دوت الخليج: "يتم اختيار مركز بحثى من كل قارة ليقوم المتميزين به بالجراحات الصعبة من خلال بث جراحى حى".

وأوضح أن المؤتمر سجل به 3 آلاف جراح فى جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تمثل قارة إفريقيا والشرق الأوسط اليوم، معقبًا: "شرف لمصر، دى أول مرة يتم نقل هذا البث الجراحى من خلال معهد العيون".

وأشار إلى أنه أثناء البث الجراحى يتم تقديم أسئلة تخص الجراحة للطبيب الجراح والطريقة التى يتعامل بها، لنقل الخبرة المصرية لمعالجة الحالات الصعبة فى جراحات الشبكية.

ويعد المؤتمر أحد أكبر تجمع لجراحى شبكية العين بالعالم، حيث يحرص على تقديم كل ما هو جديد فى جراحات الشبكية والجسم الزجاجى وطرق العلاج المختلفة والحديثة .

وتشمل فعاليات المؤتمر الحديث فى جراحات الشبكية، وعليه فقد اختيار تسعة جراحين على مستوى العالم للمشاركة ببث جراحى حى بقاعة المؤتمرات فى روما، لتقديم التقنيات الجراحية الحديثة فى علاج الانفصال الشبكى وثقوب مركز الإبصار والمضاعفات السكرية.