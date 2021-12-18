المفتى: العربية لغة متطورة تستوعب الزمان والمكان

وقال مفتى الجمهورية فى كلمته بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية الذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام: إن اللغة العربية متطورة وليست جامدة، وتستوعب الزمان والمكان، مشددًا على ضرورة النهوض باللغة العربية والحفاظ عليها، واستعادة لغتنا الفصيحة التى تعبر عن هويتنا وحضارتنا العربية الضاربة فى التاريخ والقدم، خاصة وأننا فى عصر انتشر فيه من التكنولوجيا الحديثة كل ما من شأنه إضعاف اللغة وتشويهها.
وأضاف أن لغتنا العربية هى لغة القرآن التى يجب أن نفخر بها ونعتنى بها أيما اعتناء، فقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم: (إنَّا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ)، فقد شرفنا الله تعالى بهذه اللغة، وهو فضل عظيم يجب أن نحافظ عليه.
وأشار إلى أن فهم اللغة العربية والغوص فى معانيها يعيننا على فهم القرآن الكريم وتبيان معانيه، فالله عز وجل يقول: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)، وهو ما يدلل على أهمية اللغة العربية فى فهم القرآن الكريم.
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