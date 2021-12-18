مدبولى يصل إلى أسوان لتفقد عدد من المشروعات استعدادا لافتتاحها رئاسيا

جدة - نرمين السيد - وعقد رئيس مجلس الوزراء، منذ يومين، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة أسوان، وكذا الإجراءات التى تم تنفيذها للتعامل مع تداعيات السيول فى المحافظة، وكذلك الاستعداد لتجهيز بعض المشروعات للافتتاح الرئاسى.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن محافظة أسوان تتمتع بميزات استثنائية، لما تحظى به من مقومات سياحية وثقافية وأثرية، تجعلها قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المحافظة شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع بسبب ما تعرضت له بعض المناطق من سيول.