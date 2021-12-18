خلال 2021.. فحص 21 مليون مواطن بالعيادات الخارجية لمستشفيات التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 21 مليونا و214 مواطنًا، من خلال 36 مستشفى، و8027 عيادة شاملة تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى، بدايةً من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2021.





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى، قامت بإجراء 421 ألفًا و890 عملية جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع تراكم قوائم الانتظار بتكلفة تعدت الـ3 مليارات و447 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى عام 2018، بالإضافة إلى إجراء 224 ألفًا و914 عملية جراحية خارج إطار المبادرة.

حيث تم إجراء 71 ألفًا و655 عملية جراحة عامة، و2809 جراحات أوعية دموية، و10 آلاف و490 جراحات مسالك، و44 ألفًا و719 جراحات عظام، و10 آلاف و740 جراحات نساء وتوليد، و2895 جراحات أطفال.

وتابع أن الهيئة فحصت أعدادا كبيرة من الطلاب خلال العام الجارى، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، حيث تم فحص 8 ملايين طالب، كما تم توقيع الكشف الطبى لـ 648 ألفًا و229 طالبًا بالصف الأول الإعدادى، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى.

وكشف الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، عن الخدمات المستحدثة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، خلال العام الجارى، حيث تم إدراج خدمة (TAVI) زراعة الصمام الأورطى بواسطة القسطرة، ضمن خدمات القلب والأوعية الدموية، وتم إجراء 113 عملية جراحية بتكلفة 320 ألف جنيهًا للعملية الواحدة، كما تم إدراج خدمة (EVAR) إصلاح تمدد الشريان الأورطى الباطنى باستخدام الدعامة المغطاة، وخدمة (TEVAR) إصلاح تمدد الشريان الأورطى الباطنى باستخدام الدعامة المغطاة، وتم إجراء 116 عملية جراحية بتكلف 600 ألف جنيه للعملية الواحدة.

واستطرد أنه تم استحداث خدمات طبية بجراحة المخ والأعصاب، حيث تم إدراج خدمة تركيب جهاز لتحفيز العصب الحائر بمستشفى مدينة نصر، وتم إجراء 4 عمليات جراحية، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما تم استحداث خدمة تركيب جهاز تحفيز عملق المخ DBS بتكلفة 560 ألف جنيهًا.

وتابع «ضاحى» أن الهيئة تقدم خدمات التشخيص والعلاج والجراحة لمرضى الأورام من خلال 34 لجنة فرعية للأورام منتشرة بمحافظات الجمهورية، و26 مستشفى وعيادة تقدم العلاج الكيماوى، و15 مستشفى مخصص لإجراء العمليات الجراحية، بتكلفة بلغت مليار و693 مليون جنيه، منهم 317 مليونا و609 آلاف جنيه خُصصت لإجراء جراحات أورام الثدى.

وأوضح أنه تم تجهيز 21 عيادة أسنان متكاملة بالمستشفيات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى تقديم خدمة جراحة الوجه والفكين بمستشفيات (مدينة نصر، المنصورة، سبورتيج الطلبة، كرموز، جمال عبدالناصر، بنى سويف، النيل، بنها)، كما تم استحداث الخدمة الطبية لعلاج أسنان المواليد وذوى الاحتياجات الخاصة تحت مخدر عام بمستشفيات أطفال مصر والمقطم بمحافظة القاهرة، ومستشفى الطلبة سبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

ونوه إلى استحداث خدمات طبية أخرى (الحشو الضوئى وكاحت الجير بالموجات فوق الصوتية، وأشعة بانورما الأسنان، الكون بيم، سيفالومتريك) بالإضافة إلى تجهيز 9 معامل لإدخال الخدمة الطبية التيجان الثابتة (الطرابيش البورسلين) بدون تكلفة مالية، وإنشاء عيادة أسنان بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، ولفت إلى المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، من خلال تطوير وتجهيز عيادة أسنان بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.