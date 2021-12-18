الكشف على 1480 مواطنا خلال قافلة مجانية ضمن حياة كريمة فى قنا

جدة - نرمين السيد - وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1480 حالة بواقع "415 رمد، 409 باطنه، 377 أطفال، 150 جراحة، 69 نسا وتوليد، 60 تنظيم أسرة".

وأضاف الداودى بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 46 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا على عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 103 مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكداً على اهتمام أشرف الداودى محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية للمواطنين خاصة الاولى بالرعاية منهم.