الصحة: فحص 21 مليون و214 ألف مواطنًا بالعيادات الخارجية لمستشفيات الهيئة العامة...

الصحة: فحص ٨ مليون طالبًا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم خلال عام 2021

الصحة: إجراء 421 ألفًا و890 عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار بتكلفة تعدت 3 مليار و447 مليون جنيهًا

الصحة: توقيع الكشف الطبي على 648 ألفًا و229 طالبًا بالصف الأول الإعدادي ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 21 مليون و214 مواطنًا، من خلال 36 مستشفى، و8027 عيادة شاملة تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، بدايةً من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2021.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، قامت بإجراء 421 ألفًا و890 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمنع تراكم قوائم الانتظار بتكلفة تعدت الـ3 مليارات و447 مليون جنيهًا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في عام 2018، بالإضافة إلى إجراء 224 ألفًا و914 عملية جراحية خارج إطار المبادرة، حيث تم إجراء 71 ألفًا و655 عملية جراحة عامة، و2809 جراحات أوعية دموية، و10 ألاف و490 جراحات مسالك، و44 ألفًا و719 جراحات عظام، و10 ألاف و740 جراحات نسا وتوليد، و2895 جراحات أطفال.

وتابع أن الهيئة فحصت أعدادا كبيرة من الطلاب خلال العام الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، حيث تم فحص 8 مليون طالبًا، كما تم توقيع الكشف الطبي لـ 648 ألفًا و229 طالبًا بالصف الأول الإعدادي، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي.

وكشف الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي عن الخدمات المستحدثة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام الجاري، حيث تم إدراج خدمة (TAVI) زراعة الصمام الأورطي بواسطة القسطرة، ضمن خدمات القلب والأوعية الدموية، وتم إجراء 113 عملية جراحية بتكلفة 320 ألف جنيهًا للعملية الواحدة، كما تم إدراج خدمة (EVAR) إصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطني باستخدام الدعامة المغطاة، وخدمة (TEVAR) إصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطني باستخدام الدعامة المغطاة، وتم إجراء 116 عملية جراحية بتكلف 600 ألف جنيه للعملية الواحدة.

واستطرد أنه تم استحداث خدمات طبية بجراحة المخ والأعصاب، حيث تم إدراج خدمة تركيب جهاز لتحفيز العصب الحائر بمستشفى مدينة نصر، وتم إجراء 4 عمليات جراحية، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما تم استحداث خدمة تركيب جهاز تحفيز عملق المخ DBS بتكلفة 560 ألف جنيهًا.

وتابع «ضاحي» أن الهيئة تقدم خدمات التشخيص والعلاج والجراحة لمرضى الأورام من خلال 34 لجنة فرعية للأورام منتشرة بمحافظات الجمهورية، و26 مستشفى وعيادة تقدم العلاج الكيماوي، و15 مستشفى مخصص لإجراء العمليات الجراحية، بتكلفة بلغت مليار و693 مليون جنيهًا، منهم 317 مليون و609 ألف جنيهًا خُصصت لإجراء جراحات أورام الثدي.

وأوضح أنه تم تجهيز 21 عيادة أسنان متكاملة بالمستشفيات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى تقديم خدمة جراحة الوجه والفكين بمستشفيات (مدينة نصر، المنصورة، سبورتيج الطلبة، كرموز، جمال عبدالناصر، بني سويف، النيل، بنها)، كما تم استحداث الخدمة الطبية لعلاج أسنان المواليد وذوي الاحتياجات الخاصة تحت مخدر عام بمستشفيات أطفال مصر والمقطم بمحافظة القاهرة، ومستشفى الطلبة سبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

ونوه إلى استحداث خدمات طبية أخرى (الحشو الضوئي وكاحت الجير بالموجات فوق الصوتية، وأشعة بانورما الأسنان، الكون بيم، سيفالومتريك) بالإضافة إلى تجهيز 9 معامل لإدخال الخدمة الطبية التيجان الثابتة (الطرابيش البورسلين) بدون تكلفة مالية، وإنشاء عيادة أسنان بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، ولفت إلى المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، من خلال تطوير وتجهيز عيادة أسنان بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.