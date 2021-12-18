انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن رصد أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون في مصر وبيان الجمعة 17 ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في ظل ما تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة من رصد الحالات اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أظهرت حالات الإصابات اليوم الجمعة 17 ديسمبر عن إرتفاع ملحوظ عن يوم أمس.

إصابات ووفيات فيروس كورونا

وسجلت اليوم 910 حالة إصابة ثبت بعد إجراء التحليلات المعملية عليها إيجابيتها، ليصل بذلك أعداد الإصابات اليومية منذ بداية انتشار المرض عدد 373509 حالة إصابة، كما سجلت أعداد الوفيات اليوم 43 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ليصل إجمالي عدد الوفيات 21277 حالة وفاة.

عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا

كما تقرر خروج 700 حالة تعافت من المستشفيات بعدما أثبتت الفحوصات شفاؤهم تماما من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الكاملة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبذلك يصل إجمالي الأعداد التي تعافت حتى الآن منذ بداية الإصابة بالفيروس 310749 حالة.

ظهور 3 حالات بفيروس أوميكرون الجديد

وطبقا لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية بكافة المطارات والموانئ عند الدخول للكشف عن القادمين في ضوء الفحص عن إصابات فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، فقد يتم منع دخول من يثبت إصابته وإعادته إلى دولته، هذا وفي ضوء ذلك فقد تم الكشف عن ثلاث حالات مصابه بفيروس متحور أوميكرون الجديد.

وفي نفس السياق فيما يخص الثلاث حالات المصابة بفيروس أوميكرون الجديد، هناك حالتان لا تعاني من أي أعراض، والحالة الثالثة تعاني من أعراض خفيفة، وتم حجز الثلاث حالات للعز لمتابعتهم طبيا من الفريق الطبي، مع إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للمخالطين لهم.

المصدر: صفحة وزارة الصحة المصرية على facebook