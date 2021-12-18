/666730/الشباب-وتجاوزات-الانترنت-ندوة-إعلامية-بكلية-الشريعة-والقانون-بدمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بدمنهور ندوة إعلامية تحت عنوان الشباب وتجاوزات الانترنت حاضر فيها الدكتور السيد أحمد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور و الدكتور محمد مصطفى محروس مدرس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

الشباب وتجاوزات الانترنت ندوة إعلامية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

حيث تم التأكيد خلال الندوة أن هناك آداب وضوابط وأصول وقواعد مستوحاة من الشريعة الإسلامية الغراء يجب مراعاتها خلال استخدام شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي ليتم استثمارها في مجالات الخير والإصلاح وتماسك الأسرة والأمة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكذا تحذير الشباب من عقوبات القانون والتي يعرضون أنفسهم لها في حاله التجاوزات علي مواقع التواصل الاجتماعي والجرائم الاجتماعية التي يتعرض لها البعض من ابتزاز و سب وقذف وتهكير وغيرها.

كما تم خلال الندوة التأكيد على ضرورة وضع برامج توعوية حول كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من خطورة بالغة في تكوين اتجاهات سلوكية غير مقبوله وكذا التأكيد على تعزيز مفهوم التربية الاجتماعيه السليمه والحرص علي القيام بعمل دورات تدريبيه وورش عمل لتوعية الشباب بايجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي والعقوبات التي سنها القانون علي جرائم الانترنت.