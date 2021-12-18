أجندة مزدحمة للجان الشيوخ غدا.. الطاقة تناقش قانون العمل.. و4 طلبات إحاطة علي طاولة الإسكان

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يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار حقوق المسنين المقدم من الحكومة ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

دوت الخليج

تستكمل لجنة الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، غدا مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة كاميليا صبحي بشأن إنشاء مجمع إفريقيا، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية و التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

جدول أعمال لجان الشيوخ

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، غدا اجتماعا، لاستكمال مناقشة "مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد"بلاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، غدا قضية الوعي والانتماء الوطني، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

كما تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، غدا اجتماعا لعرض سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال التجارة الداخلية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتستأنف لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس عبد الخالق عياد، اجتماعها غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن مشروع قانون العمل.

وتعقد لجنة الإسكان والإدراة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا، لمناقشة الإقتراحات برغبة من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء محر عرضي بمدينة قنا، وكذلك طلب النائب مؤمن معاذ، بشأن ازدواج طريق أسيوط_ الوادي الجديد_ الخارجة.

كما تناقش اللجنة، طلب النائب زين الإطناوي، بشأن إنشاء كوبري علي النيل بمغاغة_ محافظة المنيا، وتناقش أيض طلب النائب علي محمد عبدالرحمن مهرام، بشأن سرعة تطوير طريق أسيوط_ أسيوط الجديد، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا غدا بشأن مناقشة دراسة "الدبلوماسية الشبابية كركيزة للقوي الناعمة المصري".

وتعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا غدا لاستكمال منقشة الاقتراحين برغبة المقدمان من النائبة نيفين الأنطوني، والنائبة سلوي الحداد، بشأن علاج مرضي الهيموفيليا، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.