/666726/الناقدة-ماجدة-خير-الله-تختار-منه-شلبي-كأفضل-ممثلة-لعام-2021-اختياراتها-جيدة-خاص

ظهر عدد كبير من الفنانات خلال عام 2021 سواء علي الصعيد التلفزيوني أو السينمائي، و منهم من حقق نجاحات كبيرة.

وحرصت دوت الخليج علي سؤال الناقدة ماجدة خير الله حول رأيها في أفضل ممثلة بكلا من الدراما التلفزيونية و السينمائية.

و كشفت الناقدة ماجدة خير الله لـ دوت الخليج عن أفضل ممثلة في مصر لعام 2021، حيث أختارت الفنانة منه شلبي، راجعة سبب هذا الاختيار أن منة شلبي نجحت في انتقاء أدوارها، بالاضافة أن أعمالها خلال السنة متميزه جدا، خاصة مسلسل “كل أسبوع يوم جمعة” و مسلسل “ليه لأ”.

ونعرض لكم خلال السطور الاتية التفاصيل الكاملة عن المسلسلين.

مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة

ترشحت الفنانة منه شلبي لجائزة «إيمي» لعام 2021 بعد نجاح مسلسلها «في كل أسبوع يوم جمعة» كأفضل ممثلة عن دورها بالمسلسل، و المسلسل مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، و هي للكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو ابنه الكاتب إياد إبراهيم.

و الذي كان عدد حلقاته 7 حلقات، وكانت تعرض كل حلقة بشكل منفصل في نهاية كل أسبوع، و لكنه لفت الأنظار و حفف رواجا بشكل كبير علي الرغم من عرضة علي منصة الكترونية.

و تدور قصة المسلسل حول شخصية المهندسة «نور» التي تجسدها الفنانة منه شلبي، والتي كانت تعيش قصة غرامية مع كاتب يدعي«نديم شكري» و الذي يجسد دوره الفنان «شريف سلامة»، وتسببت هذه القصة الغرامية بفضيحة لها، و بسبب تلك الفضيحة اضطرت الأختفاء عن الأنظار و ايهام الناس بوفاتها،حيث تبدأ الحلقة الأولي باقامة جنازتها بعد أن قامت هي و أهلها بايهام الناس بانتحارها، لتقوم بعقد صفقة غريبة جدا مع والدة شاب مريض بالتوحر يدعي «عماد» و الذي يجسد دوره الفنان «اسر ياسين»، و تلعب دور أمه الفنانة القديرة«سوسن بدر».

لتبدأحياة جديدة باسم جديد «ليلى»، تكون فيها زوجة الشاب المصاب بالتوحد «عماد»، و بعد العديد من المحاولات لفهمه و السيطره عليه و الاطلاع علي حالة مرضه و كيفية التعامل معه تمكنت من السيظرة علي تصرفاته لدرجة كبيرة جدا، مما ساعدها علي البدأ في رحلة الانتقام من كل من ظلمها سواء بالتحرش أو بخداعها.

لتنتهي قصة المسلسل باقتحام قوات الأمن للفيلا الماكثة بها هي و«عماد» و هي ملك لأبيه «المستشار جابر» الذي لعب دوره عبدالعزيز مخيون، ليقبضوا علي كلا من منه شلبي و اسر ياسين بتهمة قتل 4 رجال من بينهم وكيل نيابة.

مسلسل ليه لأ

حصد مسلسل ليه لأ الجزء الثاني بطولة مني شلبي رواجا كبيرا، و بحسبما صرحت الناقدة ماجدة خير الله "بيناقش قضية مهمه، وهي قضية التبني".

و المسلسل كان عدد حلقاته 15 حلقة، من تأليف مريم نعوم، و اخراج مريم أبو عوف، و سيناريو دينا نجم. و تدور قصة المسلسل حول قضية التبني، بطولة طبيبة العيون «ندي» التي تجسدها الفنانة منة شلبي،حيث تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يلقى على عاتقها مسؤولية إنقاذ حياة طفلة رضيعة وتواجه صعوبات كثيرة جدا بالإضافة إلى علاقة لها بأحد الأطفال الأيتام و هو الطفل «يونس» الذي يجسد دوره الطفل سليم مصظفي، و يشاركها في البطولة شخصية«المهندس صلاح» الذي يجسده الفنان أحمد حاتم.

وكانت أحداث الجزء الأول لعبت بظولتة النفانة أمينة خليل، التي قررت ترك حفل زفافها و الفرار منه وسط دهشة الحضرين،لتأخذ قرار الاستقرار بعيدا عن اهلها لتخوض رحلتها الشخصية مع الحياة.