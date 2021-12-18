"أمجاد التنسيقية"..مواصلة النشاط الجبار في المواقع النيابية والتنفيذية والخدمية المختلفة

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يحافظ فرسان تنسيقية الأحزاب والسياسيين على وتيرة هائلة من العمل التشريعي والرقابي والخدمي والتنفيذي، ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي حالة النشاط والتوهج الواضح في مختلف ساحات العمل الوطني، سواء بتدخلات خلال الجلسات العامة، أو تواجد في الفعاليات والمناسبات المختلفة.

إسهام هائل

لعب نواب تنسيقية الاحزاب دورا تاريخيا خلال الجلسات العامة الأخيرة، حيث رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة.

ودفع نواب التنسيقية بأن التعديلات ستفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي، وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.

مكافحة الإدمان

يملك نواب التنسيقية فضيلة التنوع الهائل في الموضوعات والملفات التي يولونها الاهتمام، حيث بدأ منتدى حقوق الإنسان، العمل والمشاركة في عدد من المبادرات داخل التنسيقية، والتي تسعى لإيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستهدف المشاركون في المبادرة تنفيذ وعقد عدد من الصالونات والحملات والفعاليات في هذا الشأن للوصول لحلول ناجزة بالمشاركة مع المتخصصين وأعضاء مجلس النواب من أعضاء التنسيقية ومن خارجها بالإضافة إلى الشخصيات العامة والمهتمين بالأمر، فضلًا عن محاولة إيجاد الطريقة المثلى للدمج والتكامل بين مؤسسات الدولة ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج.

الفنون الراقية

يحرص نواب تنسيقية الأحزاب على الدفاع عن الفنون الراقية، وهو ماظهر خلال رفض زيادة رسوم المسارح والسينمات، وبعدها مباشرة قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بالمشاركة في ختام مهرجان نواة للفنون المقام علي مسرح وزاره الشباب والرياضة، وناقش المهرجان عدة موضوعات من خلال عروض مسرحية قدمها الشباب، وقام اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشباب والرياضة بإلقاء كلمه الختام.

وقد وردت توضيحات هامة حول دور المرأة في النهوض بالمجتمع ووجه الشكر لصندوق الأمم المتحدة علي إسهاماته في دعم تلك المواهب الشابة، كما وجه شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للشباب، وقد ضم وفد التنسيقية كل من محمد شلبي و محمد الحلو أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين.

تشارك عربي

يمثل قيادات وفرسان تنسيقية الأحزاب واجهة مشرفة للبلاد في الداخل والخارج، لذا فقد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحفل الذي أقيم صباح اليوم، بمناسبة اليوم الوطنى الخمسين للمملكة، في مقر جامعة الدول العربية، وأهدى السفير البحريني وفد التنسيقية، درع المملكة، فيما التقى الوفد أعضاء الاتحاد العربي للتطوع بقيادة السيد حسن بوهزاع، بحثا خلاله سبل التعاون المشترك.

وكان من بين فرسان التنسيقية على رأس الوفد، النواب محمد إسماعيل وأحمد مقلد ودعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

سفراء المناخ

تعد التغيرات المناخية أحد أهم التحديات العالمية والملفات التي تستحوذ على اهتمام عالمي كبير، وقد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في حفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس، وتخريج متطوعين سفراء المناخ الدفعه الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والوزيرة ياسمين فواد، وزير البيئة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية: حسام الدين محمود، وأحمد البشبيشي، وإبراهيم رمضان، وأحمد حسبو، وسمية هاشم، وماهر الفضالي، وأحمد سراج، ومصطفى هلال، وطه أحمد، ومحي النواوي.

ويتضح من نتاج جهود فرسان تنسيقية الاحزاب والسياسيين، أن حالة الدأب والتوهج البرلماني لازالت حاضرة وبشدة في أداء نواب التنسيقية، وأن كوادرها المتميزين في كافة المواقع البرلمانية والتنفيذية، يبذلون أقصى ما في طاقاتهم من أجل الخروج بأفضل نواتج العمل التشريعي والرقابي والخدمي لصالح مصر والمصريين.