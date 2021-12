ظافر العابدين لـ دوت الخليج: فيلم "غدوة" بعيد كل البُعد عن السياسة

/666735/ظافر-العابدين-لـ-تحيا-مصر-فيلم-غدوة-بعيد-كل-البعد-عن-السياسة

دوت الخليج

دوت الخليج تتحدث مع ظافر العابدين عن فيلم "غدوة".

تحدث ظافر العابدين عن فيلم "غدوة"، وأوضح هل هو فيلم سياسي أو لا، وقال في تصريحاته لـ دوت الخليج :" أرغب في توضيح أمرًا هامًا وهو أن فيلم غدوة، ليس سياسيًا وبعيد كل البعد عن السياسة وليس كما يظنه الجمهور ومن شاهد الفيلم أنه فيلمًا سياسيًا".

وتابع العابدين، حديثه:" فيلم غدوة هو فيلمًا إنسانيًا تدور أحداثه حول قصة إنسانية. وأنا لم أفكر في هذه الأشياء خلال تحضيري للفيلم، وكل ما كنت اهتم به هو أن يكون هناك مصداقية كبيرة يشعر به الجمهور كي يصدقني".

فيلم غدوة

ويعد فيلم "غدوة" هو أول تجربة إخراجية للفنان التونسي ظافر العابدين وشارك في التمثيل ايضاً، وتدور أحداث "غدوة"، حول رجل يُدعى حبيب، الذي تجمعه حالته الصحية بنجله من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما. يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويُجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

طاقم عمل فيلم غدوة

فيلم "غدوة"، من تأليف إخراج ظافر العابدين، وبطولة ظافر العابدين، رباب السرايري، بحري الرحالي، غانم الزرلي، نجلاء بن عبدالله.

معلومات عن ظافر العابدين

لمن لا يعرف معلومات وافيه عن ظافر العابدينن فهو ممثل تونسي ولد في مدينة تونس عام 1972، ودرس الحاسب الآلي في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه عارض أزياء في متروبوليتان بالعاصمة الفرنسية باريس.

سافر ظافر العابدين إلى لندن ليلتحق بكلية برمنجهام للتمثيل، وتخرج منها في عام 2002، وبعدها بعام بدأ الظهور على شاشات التليفزيون من خلال مسلسل Dream Team، وظهر بعدها في عدد من الأفلام الأمريكية، منها (The Black Forest، Sex and the City 2، Centurion، Children of Men).

بدأ ظافر المشاركة في الأعمال العربية عام 2002 من خلال السهرة الدرامية التونسية "طلاق إنشاء" ثم المسلسل التونسي "إخوة وزمان" عام 2003، لتتوالى بعدها أعماله ما بين التونسية والمصرية والأجنبية والتي من أبرزها "نيران صديقة"، "فرق توقيت".