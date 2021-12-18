/666737/بسبب-خلافات-على-بيع-المنزل-عاطل-ينهي-حياة-أبنه-بسكين-في-الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على شخص تعدي على أبنه، بسلاح أبيض، سكين، مما أدى لوفاته في الحال بمحافظة الغربية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص تعدى على أبنه

بيع المنزل

وبالمعاينة والفحص لأجهزة الأمنية، أتضح حدوث مشادة بين المتوفى ووالده، لخلافات عائلية، رغبة الضحية فـى بيع المنزل محل إقامتهما واعتراض والده" قام على إثرها والده بالتعدى عليه بسلاح أبيض، سكين، فأحدث إصابته التى أودت بحياته على الفور.

اعترافات المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية تم استهدافه وأمكن القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأشار بسابقة قيام الضحية بالتعدى عليه بالضرب أكثر من مرة.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى إلقاء القبض على شخص سائق باحدي شركات التوصيل وله معلومات جنائية مسجلة، قام بهتك عرض وتحرش بطفلة بريئة فى العقد الأول من عمرها بمدخل منزل فى منظقة الشيخ زايد.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من والد طفلة البريئة فى العقد الأول من عمرها، ضحية الشيخ زايد، يفيد بقيام بضبط الأهالي منطقة الشيخ زايد، شخص بهتك عرض واغتصب ابنته داخل مدخل منزل كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم، بمحايلتها “تعالي هجبلك حاجات حلوة:.

شهود العيان

وبالمعاينة والفحص لاجهزة الأمنية، وسؤال الشهود العيان، اقروا بتجمعهم علي صراخ الطفلة البريئة الضحية، واستغاثتها أثناء قيام المتهم بالتحرش وهتك عرضها بها بمدخل المنزل، وبالكشف أيضا عن هوية المتهم أتضح أنه يعمل سائق باحدي شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلي القسم، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.