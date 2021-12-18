الرعاية الصحية تطلق حملة «افحص واطمن» للكشف المجانى عن أمراض الرمد

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، حملة "افحص واطمن"، للفحص والكشف المبكر المجانى عن أمراض الرمد واعتلال شبكية العين وتوفير العلاج بمستشفياتها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحملة تهدف إلى إجراء فحص قاع العين، والكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين للمرضى الذين يعانون من مرض السكرى، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن مكان الحملة مستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة فى الأقصر.

وأضافت الهيئة، أن الكشف بالحملة فى مستشفى طيبة التخصصى بالمجان طوال فترة الحملة، ابتداءً من اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، وحتى يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر جميع الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية للمنتفعين، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة مرورًا بالفحوصات التشخيصية والمعملية ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى.

وأشار السبكى، إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية، خصوصًا للمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة لتجنب مضاعفات تلك الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وهو ما يدفعها إلى التوسع فى توفير مزيد من الخدمات الطبية لضمان الرعاية الصحية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة حرصًا على صحتهم ولمستقبل أفضل لصحة مصر.