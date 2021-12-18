محافظ بورسعيد: منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الغضبان، فى تصريحات صحفية، أن المركز يضم إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإدارى وإدارة خدمة المواطنين فى كل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم فى تنظيم عمل المحلات، فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات، وتحقيق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات.

وأشار إلى أن المركز سيكون مميكنا بنسبة 100% ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما سيتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقى المواطنين للخدمات ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية التى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.