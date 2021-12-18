جدة - نرمين السيد - وأوضح الغضبان، فى تصريحات صحفية، أن المركز يضم إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإدارى وإدارة خدمة المواطنين فى كل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم فى تنظيم عمل المحلات، فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات، وتحقيق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات.
وأشار إلى أن المركز سيكون مميكنا بنسبة 100% ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما سيتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقى المواطنين للخدمات ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية التى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد: منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.