القباج: قضايا وحقوق ذوى الهمم تحظى بأهمية قصوى من القيادة السياسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قضايا ذوى الإعاقة وكفالة حقوقهم تستحوذ على أهمية قصوى من القيادة السياسية، وهى تعتبر من أولويات وزارة التضامن الاجتماعى ومن أهم برامجها، ولذلك تسعى الوزارة دائمًا لإدراج رؤيتها بشأن الاستثمار فى قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقهم فى المشاركة فى جميع مناحى الحياة المجتمعية وفى بناء الوطن.





جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التضامن الاجتماعى، اللقاء التشاورى الذى عقد بهدف الإعداد لمؤتمر "المبادرون" المخطط انعقاده يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر 2021، برعاية وحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية المتخصصة فى شؤون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت القباج أن من أهم نتائج اللقاء التشاورى والنقاشات التى تمت هو التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة لذوى الإعاقة فى جميع الأنشطة المجتمعية والجهود التنموية، واتخاذ التدابير المناسبة، لضمان إتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وأهمية وصولهم لجميع المرافق والخدمات الأخرى المتاحة لهم فى كل المناطق الحضرية والريفية حتى يتمكنوا من العيش باستقلالية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن مؤتمر "المبادرون" الذى ينظم لأول مرة هذا العام، يحتفى بمنظمات المجتمع المدنى ممن ساعدوا فى تلبية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بطرق مهنية محترفة وممن قدموا إنجازات مؤثرة فى السنوات الماضية ساهمت فى دعم ومساندة ذوى الإعاقة وتذليل العقبات التى يواجهونها وتحويلها إلى قصص نجاح تسطرها عزيمتهم، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا من خلال تبادل خبراتهم ووضع القيم الإيجابية التى عززت استدامة الأثر فى تحسين واقع الإعاقة فى مصر.

وانعقد اللقاء التشاورى بهدف توحيد الرؤى بشأن أهم القضايا التى تعيق جهود الإتاحة والدمج للأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشة المبادرات المطروحة لتحسين جودة حياتهم، والأجندة التنفيذية مع الشركاء المعنيين، ما يمثل تحولًا إيجابيًا فى إعداد السياسات الاجتماعية التشاركية وعمليات صنع القرار فى قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.

وشهد اللقاء التشاورى تمثيل أكثر من 20 جهة من مختلف القطاعات المعنية ومن صانعى القرار فى قضايا الإعاقة فى مصر.

وأكد المشاركون فى اللقاء أن هناك عددًا من الحواجز التى يواجهها الأشخاص ذوى الإعاقة وتشمل الحواجز القانونية والاجتماعية والمكانية والمعلوماتية والتكنولوجية وغيرها، ما يجعل آداء ذوى الإعاقة لوظائفهم الحياتية صعبًا، وما يُصِّعب تواصلهم مع المجتمع وبالتالى من دمجهم فيه.