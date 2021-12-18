أمين البحوث الإسلامية: العالم يعانى من ظواهر جوية خطيرة

جدة - نرمين السيد - شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، فى فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تغير المناخ: التحديات والمواجهة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء.





وقال الأمين العام خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة الأولى، إن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبرى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بمجالات البحث العلمى خاصة ما يتعلق بعلوم المناخ والبيئة وقضايا الفلك والفضاء، كما أن ما تناقشه محاور هذا المؤتمر وجلساته التى تدور حول التحديات المناخية المتجددة والفرص المتاحة لإحلالها بما ينعكس على معدلات التنمية، يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس، تسير نحو تطور مهم يسعى لاستثمار كل مواردها الطبيعية وإمكاناتها فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وأضاف عياد، أن العالم يعانى مؤخرا من ظواهر جوية خطيرة، تهدد الكرة الأرضية بأثرها بتغيرات مناخية تجمع ما بين فيضانات مدمرة، وجفاف حاد، وندرة المياه، وتدنى المحاصيل الزراعية، وتلوث البيئة والأنهار والمحطيات، مما يفرض على كثير من الغيورين فى العالم دق ناقوس الخطر للانتباه إلى هذه الأزمة التى تهدد البشرية؛ لذا وجب علينا ساكنى هذا الكوكب جميعا، أن نتعاون فى حل هذه المشكلة العالمية، انطلاقا مما تفرضه علينا الأديان بخصوص هذه النعمة المشتركة.

أوضح الأمين العام أن هذا الخطر يستدعى دراسة واعية لإشاعة الوعى البيئى، الذى يمنح قضية تغير المناخ أولوية مجتمعية وإنسانية، تفاديا لمخاطرها، وتحسبا لمستجداتها، عن طريق إيجاد بدائل لأهم مسبباتها من خلال: التربية فى إيجاد توعية بيئية لا سيما ظاهرة تغير المناخ، والحديث عن نتائج إهمال مخاطر ظاهرة تغير المناخ، وبيان العلاقة بين الوعى بمخاطر تغير المناخ وتحقيق التنمية.

وأشار عياد، إلى أن الإسلام كان سباقا إلى وضع أسس للعناية الشاملة بالبيئة، تهم كل مكونات البيئة من ماء، وهواء، وتربة، وكائنات حية، لكن نظرا لواقع المسلمين فى كل المجالات، وقعت فجوة كبيرة بين التنظير والتطبيق فى عصرنا الحالى، مما جعل أغلبية المسلمين يتحدثون عن أمور البيئة، وبالأخص ظاهرة تغير المناخ وكأنها من لغو الكلام، أو من الكماليات الزائدة، بينما هى فى الأصل من الضرورات الملحة فى حياة البشرية عموما، مؤكدا أن المسلمين عليهم دور أعظم من ذلك، يقوم على ركيزتين: الأولى: مسؤولية إعمار الأرض، والثانية: مسؤولية محاربة الإفساد فيها.

وختم عياد كلمته بالتأكيد على الحاجة إلى الإيمان الذى ينقذ هذه الأرض وينقذ البشرية من الدمار، سيما وقد تأكد لنا جميعا أن الممارسات السيئة بحق البيئة والمناخ حتى وإن كانت بعيدة عنا آلاف الأميال إلا أن آثارها المدمرة لا تقف عند حدود مرتكبيها، ومن ثم أدعو المؤسسات العلمية والدينية والإعلامية والاجتماعية لتبنى خطاب عالمى مشترك يوجه نحو التصدى لهذه الممارسات الخاطئة والجائرة التى يقوم بها الإنسان تجاه أخيه الإنسان وتجاه كوكب الأرض بيتنا المشترك، ولست بعيدا عن الواقع إذا ما دعوت إلى وضع القوانين وسن التشريعات التى من شأنها أن ترضخ المفسدين فى الأرض والمعتدين على البيئة والمسيئين للمناخ، مع ربط هذه التشريعات بضرورة العمل على تنمية الوعى الدينى الذى يوقظ فى الإنسان ضميره فيكون رقيبا على نفسه فى كل تصرفاته وجميع شئونه.