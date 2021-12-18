الإمام الطيب: مؤتمر المناخ يذكرنا بأول تجمع عالمى للأديان عام 1936

وتابع فضيلة الإمام الأكبر، خلال كلمته فى مؤتمر جامعة الأزهر «تغير المناخ؛ التحديات والمواجهة» الشيخ المراغى: أعلن فى غير تردد ألا مخرج للعالم مما هو فيه إلا بالتدين والاعتصام بالدين، وفند فيها ما يقال من أن الدين هو سبب السقوط الحضارى، وأن الإلحاد، والاتجاهات الفلسفية المادية هى علة هذا السقوط وسبب التخلف الحضارى والإنسانى، وأنه لا دواء لهذا الداء العضال إلا فى «التدين والشعور الدينى»، وإن هذا الشعور الدينى هو أقوى وأشد تأثيرا فى قيادة الإنسانية نحو مرفأ السلام والعدل والمساواة، من كل نوازع الإلحاد الدافعة إلى فساد المجتمع الإنسانى.
وأضاف، أن الشيخ المراغى لم يتوقف عند تقرير هذا الأمر فحسب، بل تكفل بدحض الاعتراض الذى يردده الملحدون وأمثالهم من المستهزئين بالأديان فى تساؤلهم الشهير: كيف تدعون إلى العودة إلى الأديان وهذا هو التاريخ شاهد على أن الدين طالما كان باعثا على حروب أهلكت الحرث والنسل؟!
وهذا الواقع المحزن صحيح فيما يقول الشيخ المراغى، لكنه لا يستلزم أبدا أن يكون الدين هو صانع هذه الذكريات المريرة المروعة؛ «ذلك أنه ليس فى طبيعة أى دين إلهى ما يؤدى إلى أية مأساة من هذه المآسى التى تحسب عليه» بل السبب الحقيقى وراء هذه المآسى هو: استغلال الشعور الدينى لدى الجماهير المتدينة، وتوظيفه لتحقيق أغراض خبيثة ماكرة، يرفضها الدين نفسه، وينكرها أشد الإنكار.
وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المناخ؛ التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدا وتحضيرا ودعما لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022م.
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