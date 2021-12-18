الفريق أسامة ربيع: قناة السويس جزء لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن سعادته بتواجدهم فى هيئة قناة السويس الصرح الوطنى الرائد للتعرف عن كثب على قناة السويس وأهميتها لحركة التجارة العالمية.

وأكد الفريق ربيع، أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى الفريد وحجم البضائع الضخم المار عبرها بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية فى محيطها.

وقدم الفريق ربيع، عرضا تقديميا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح لمشروع قناة السويس الجديدة، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية للمشروع وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحى ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

واستعرض رئيس الهيئة الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الهيئة لمواجهة التحديات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد سواء على صعيد الالتزام بتدابير السلامة والإجراءات الاحترازية للمرشدين والمتعاملين مع السفن العابرة، أو من خلال تبنى الهيئة لسياسات تسويقية وتسعيرية مرنة للتعامل مع الظروف المضطربة فى سوق النقل البحرى.

كما أشار الفريق ربيع، إلى أن جهود الهيئة فى تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة، إذ استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة فى أعمال الإنقاذ البحرى، ونجحت فى تعويم السفينة بشكل أمن دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

ثم قدم الفريق ربيع، نموذج لأحد الأفكار المتميزة المقدمة من قبل شباب العاملين بالهيئة ضمن مبادرة "ابتكر" لرعاية الأفكار المبدعة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع التى تقوم على تطوير منظومة التغذية الكهربية لمحطات المراقبة الإلكترونية باستخدام الطاقة المتجددة وعمل نظام تحكم عن بعد لها وهو ما يتم تطبيقه حاليا من خلال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

خلال الزيارة، قدم مجموعة من الطلاب قصائد وطنية فى حب مصر وأخرى عن قناة السويس، كما تبادل الطلاب الحوار مع الفريق أسامة ربيع، وطرحوا مجموعة من التساؤلات تتعلق بقناة السويس ومشروعاتها.

من جانبه، قدم الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم، الشكر للفريق أسامة ربيع على هذه الزيارة الهامة والتى تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية والتى تعد أحد الروابط الهامة لربط الشعوب والثقافات، مؤكدا على أهمية الزيارة لإتاحة الفرصة لطلبة وطالبات الكلية بالتعرف على مشروعات القناة ومنجزاتها التى لم تتوقف رغم التحديات المختلفة، مشيدا بجهود الهيئة وجميع العاملين بها خلال أزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN والتى أثبتت كفاءة وقدرة المصريين على مواجهة أصعب التحديات.

فى ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى الدكتور عبدالمحسن عبدالراضى عميد كلية دار العلوم، وفى المقابل أهداه درع الكلية.

تضمن برنامج الزيارة، التوجه لمبنى المارينا ومشاهدة حركة الملاحة بالقناة الجديدة، ثم زيارة موقع الأنفاق للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.