حياة كريمة.. فتح 394 فصلا لمحو أمية 39 ألف شخص بكفر الشيخ خلال 2021

جدة - نرمين السيد - تلقى جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن جهود مديرية الشباب والرياضة التى تم إنجازها خلال العام الحالى 2021م، ومنها مشاركة مديرية الشباب والرياضة فى المشروع القومى لمحو الأمية خلال العام الحالى.





وشملت الجهود فتح 394 فصلا لمحو أمية 39401 دارس ضمن بروتوكول "المصريون يتعلمون" مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما تضمنت الأنشطة الرياضية تنفيذ المهرجان الرياضى للتحديات البدنية "الأقوى والأسرع" بنادى كفر الشيخ الرياضى بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب، وتنفيذ المهرجان الرياضى للمشى والجرى احتفالا بعيد الشرطة المصرية 25 يناير بهدف تدعيم اللياقة البدنية للشباب، واستمرار تنفيذ المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى أبطال واعدين بمراكز شباب بيلا وكفر الشيخ ومطوبس بمشاركة 60 رياضيا.

كما نظمت أندية الفتاة أنشطة متعددة سواء ندوات دينية وأنشطة التطوع وندوات عن التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، وندوات عن الإدمان والتعاطى، وندوات عن الإسعافات الأولية، وندوات عن الانحرافات السلوكية، ولقاءات تطوعية عن العمل الجماعى والتطوعى، وأنشطة البرلمان والتعليم المدنى، وتنفيذ المسابقة الفنية فى الأشغال، وتنفيذ مسابقة فنية فى الرسم الفورى، والاحتفـــال بيــــوم اليتيــم، والاحتفال بأعياد الطفولة، وتصفيات أولمبياد الطفل المصرى النسخة الثالثة، ورحلات اعرف بلدك للشباب، وتدريب أعداد مدربين TOT لسفراء مشوار، وتنفيذ ثقل تدريبى لسفراء مشوارى.

وتضمنت القوافل الرياضية ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ المهرجان الرياضى للقوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها خدمات رياضية ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، بقرية الشيخة نفيسة بمطوبس، وقرية أبو زيادة بدسوق، وقرية كفر المرابعين بكفر الشيخ، وقرية الوقف بمدينة بيلا وقرية ابوكلبوش بسيدى غازى.

وتضمنت الإنجازات أنشطة الجوالة والجوالات فتم تنفيذ المعسكر التدريبى الكشفى لدرء المخاطر والأزمات والكوارث بـمشاركة 230 مركزا للشباب بهدف بث روح الولاء والانتماء والحث على العمل التطوعى بمشاركة 3220 جوالا وجوالة، والاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة، ضمن خطة النشاط العام بـ50 مركزا للشباب بمشاركة 700 جوال وجوالة.

وتنفيذ دورات الإسعافات الأولية والأزمات والكوارث لأعضاء فرق الجوالة الجوالات بـ 230 مركزا للشباب بمشاركة 3220 جوالا وجوالة، ودورات تدريبية لثقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات بـ 230 مركز شباب، الأنشطة الرياضية، وتنفيذ نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة الثامنة بحضور محافظ كفر الشيخ ومعاون المحافظ والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، وتنفيذ مبادرة ساعة رياضة "7" الصبح لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة 300 شاب وفتاة أون لاين ب 26 مركز شباب، ومبادرة ساعة رياضة 5 مساءً، لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة 1200 شاب وفتاة ب 112 مركزا للشباب.