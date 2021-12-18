الأوقاف: ضم 50 مسجدا جديدا لمشروع الأذان الموحد

جدة - نرمين السيد - وأوضح شكرى، فى بيان، اليوم السبت، أن إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه وصل إلى 4054 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد، وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة مصر.