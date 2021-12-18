منتدى شباب العالم: انتهاء التسجيل في النسخة الرابعة وأكثر من 500 ألف...

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انتهاء التسجيل للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت إدارة المنتدى- في بيان اليوم /السبت/ - أن هناك أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى.

وكانت إدارة المنتدى قد أعلنت - في مؤتمر صحفي عُقد في الأكاديمية الوطنية للتدريب - فتح باب التسجيل للشباب من مصر ودول العالم للمشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى، واستمرت فترة التسجيل لشهر كامل، ثم قررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الماضي، نظرًا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام.

ويعود منتدى شباب العالم هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام ٢٠١٩ مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.