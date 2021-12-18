الأمم المتحدة تكرم رجال الشرطة للجهود المبذولة في تأمين مؤتمر شرم الشيخ

في لفتة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية المصرية على تأمين الفعاليات الكبرى والمؤتمرات الدولية التى تشهدها البلاد بإحترافية وكفاءة وإقتدار .. فقد نظم مسئولى الأمم المتحدة فعالية بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ، تم خلالها تكريم عدد من رجال الشرطة من مختلف قطاعات الوزارة المشاركة فى إجراءات تأمين مؤتمر " الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد " الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (13 إلى 17 ديسمبر الجارى) وتسليمهم شهادات تقدير.

يأتى ذلك تقديراً لما شهدته كافة فعاليات المؤتمر من خطط تأمينية مُحكمة شملت تأمين كافة المقرات التى شهدت جلسات المؤتمر إلى جانب تأمين الوفود المشاركة ومقرات الإقامة وتحركاتهم ، والتى كانت محل إشادة من المشاركين فى المؤتمر والقائمين على التنظيم .. حيث وجه مسئولى منظمة الأمم المتحدة الشكر لوزارة الداخلية المصرية على الجهود المبذولة لتأمين المؤتمر والوفود المشاركة، لما لمسوه من إنضباط ودقة وإحترافية فى عمليات التأمين.

جاءت إنطباعات القائمين على تنظيم المؤتمر والوفود المشاركة وسجلته تعليقاتهم تجاه دقة الإجراءات التأمينية منذ لحظة وصولهم للبلاد وطوال فترة إنعقاد المؤتمر، الأمر الذى رسخ لديهم اليقين فى قدرة الدولة المصرية على تنظيم وتأمين المؤتمرات والمحافل الدولية بها ، ويترجم حالة الإستقرار الأمنى والمناخ الآمن التى باتت تتمتع بهما الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى ساهم فى إختيار الدولة المصرية لإستضافة "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية" خلال عام 2022.

يأتى ذلك إستمراراً للنجاحات التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى تأمين الفعاليات والمؤتمرات الدولية التى تنظم على الأراضى المصرية بما يعكس نجاح الخطط الأمنية التى ترتكز على ثوابت إستراتيجية فى مقدمتها توظيف الخبرات الشرطية المتراكمة لدى العنصر البشرى الأمنى المؤهل وفقاً لأحدث برامج التعليم والتدريب الشرطى، والإستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية والإمكانيات المادية فى سبيل تحقيق رسالة الأمن فى شتى المجالات وعلى إمتداد ربوع الوطن .. لإبراز الوجه الحضارى للدولة المصرية وما تنعم به من أمن وإستقرار.