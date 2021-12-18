/666740/كأس-العرب-الأشواط-الإضافية-تتجه-لحسم-المركز-الثالث-بين-مصر-وقطر

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر وقطر بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسوف يتم لعب 30 دقيقة على شوطين من أجل حسم الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

بدأت أحداث الشوط الثاني في بداية الدقائق مختلف نسبياً عن الشوطا لأول وكاد المعز علي مهاجم منتخب قطر أن يحرزا لهدف الأول بكل سهولة في شباك محمد الشناوي، ولكنه تعامل مع الكرة بغرابة شديدة ليهدر الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وعاد الضغط والاستحواذ لامصري على مجريات اللقاء وكاد حمدي فتحي أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قرب منطقة الجزاء ولكن تعامل معها الحارس بشكل جيد.

وظل الضغط المصري بدون خطورة حتى جاءت الدقيقة 63 ليلعب حمدي فتحي من جديد كرة رأسية قوية يمنعها الحارس بطريقة جيدة لتضيع أول الأهداف الحقيقة خلال أحداث المباراة.

وحاول منتخب قطر أن يسجل الهدف الأول بعدما أجرى 3 تبديلات دفعة واحدة ولكن لم تأتي بثمارها لتظل النتيجة على حالها سلبية.

ونظم لاعبو منتجب مصر هجمة جيدة بعد مرور 74 دقيقة ولكن سدد أحمد سيد زيزو الكرة بطريقة سهلة في يد حارس منتخب قطر.

وكانت اولى التدخلات الفنية من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مع مطلع الدقيقة 80 وقام بإخراج أحمد رفعت المصاب وشارك بدلاً منه مروان حمدي.

وأهدر محمد شريف أخطر هجمات اللقاء وانفرد بمرمى الحارس برشم وسدد الكرة بطريقة ضعيفة ولم تعبر الشباك.

وكاد أحمد سيد زيزو أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعدما سدد كرة قوية تجاه حارس قطر، ولكن قام بإخراجها بشكل جيد.

كأس العرب: التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمواجهة قطر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر وقطر على تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - الونش - عمر كمال - مهند لاشين - حمدي فتحي - السولية- رفعت - زيزو- محمد شريف.