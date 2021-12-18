/666739/مجلس-الدولة-يحظر-دخول-أي-شخص-غير-ملقح-ضد-كورونا-لمقراته

أشار إدارة مجلس الدولة على التأكيد في تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة في هذا الشأن تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة، كما تؤكد أيضا بالتزام القضاة بذلك، مشددة على الموظفين بالمجلس وجميع المُحامين والأشخاص المترددين على مباني المجلس على مستوى الجمهورية الالتزام بهذه الإجراءات، بتقديم ما يفيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيرها من التحاليل المُعتمدة من وزارة الصحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حظر دخول إي شخص لمجلس الدولة غير ملقح ضد كورونا

مجلس الدولة

والجدير بالذكر ايضا التأكيد على إجراء الإجراءات الاحترازية الأخرى ومنها وجوب مُراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير ، وعدم التواجد الأشخاص داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط.

وفي سياق آخر شهد مركز سمنود بمحافظة الغربية، نجح أهالي القرية في ضبط سيدة في العقد الخامس من عمرها، خلال قيامها بدفن أعمال سحر بمقابر القرية، ولقنوها علقه ساخنة، وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية، وتم الدفع بدوريات الشرطة، واُقتيدت السيدة إلي ديوان مركز شرطة سمنود.

أعمال سحر

وكان تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العقيد محمد أبورية مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنجاح أهالي ومواطني قرية ميت عساس من ضبط سيدة في نهاية العقد الأربعيني من عمرها، وبحوزتها لفافات وقصاصات وصور أشخاص برفقه رجل آخر يدعى «م.ن»، 49 سنة، حال دفنها هذه الأشياء بمقابر القرية بدائرة المركز.

لفافات من الورق

والأنتقال والفحص، نجح رجال مباحث مركز شرطة سمنود تحت إشراف الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية، في إلثاء القبض على سيدة «م.ن»، 48 سنة، مقيم بنطاق مركز سمنود، وبحوزتهما لفافات من الورق وقصاصات ورق تحوي صور أشخاص حال دفنهما بمقابر بقرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود.