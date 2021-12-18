كأس العرب: سيطرة مصرية وضعف قطري ومازال التعادل السلبي مستمر

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انتهت أحداث الشوط الأول الإضافي بالتعادل السلبي بين المتنخبين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأت أحداث الشوط الأول الإضافي، وقام كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بمشاركة مصطفى فتحي وأكرم توفيق وأحمد حجازي، بدلاً من أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود حمدي الونش.

وظلت أحداث الشوط الأول الإضافي وكانت هناك ضغط مستمر من جانب منتخب مصر من أجل إحراز الهدف الأول ةلكن مشعل برشم كان نجم اللقاء حتى بداية الشوط الإضافي.

وبعد مرور 5 دقائق من الوقت الإضافي كاد أكرم توفيق أن يسجل الهدف الأول وسدد كرة قوية للغاية ولكن تألق مشعل برشم وحافظ على مرماه.

واستمر الضغط المصري وكاد مصطفى فتحي أن يحرز الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق ولكن يظل مشعل برشم نجم اللقاء وحافظ على نظافة شباك فريقة، وأضاع فتحي أسهل فرص المباراة.

السيطرة مصرية ولكن الفاعلية غير متواجدة نهائيا ولم تصل كرات كثيرة لمحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

تواجد مروان حمدي في الخط الهجومي بجانب محمد شريف كان له النشاط الجيد على الدفاع القطري، وسدد عمرو السولية كرة قوية تجاه المرمى ولكن جاءت بعيدة.

كأس العرب: الأشواط الإضافية تتجه لحسم المركز الثالث بين مصر وقطر

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر وقطر بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسوف يتم لعب 30 دقيقة على شوطين من أجل حسم الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

بدأت أحداث الشوط الثاني في بداية الدقائق مختلف نسبياً عن الشوطا لأول وكاد المعز علي مهاجم منتخب قطر أن يحرزا لهدف الأول بكل سهولة في شباك محمد الشناوي، ولكنه تعامل مع الكرة بغرابة شديدة ليهدر الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وعاد الضغط والاستحواذ لامصري على مجريات اللقاء وكاد حمدي فتحي أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قرب منطقة الجزاء ولكن تعامل معها الحارس بشكل جيد.

مباراة مصر وقطر

وظل الضغط المصري بدون خطورة حتى جاءت الدقيقة 63 ليلعب حمدي فتحي من جديد كرة رأسية قوية يمنعها الحارس بطريقة جيدة لتضيع أول الأهداف الحقيقة خلال أحداث المباراة.

وحاول منتخب قطر أن يسجل الهدف الأول بعدما أجرى 3 تبديلات دفعة واحدة ولكن لم تأتي بثمارها لتظل النتيجة على حالها سلبية.

ونظم لاعبو منتجب مصر هجمة جيدة بعد مرور 74 دقيقة ولكن سدد أحمد سيد زيزو الكرة بطريقة سهلة في يد حارس منتخب قطر.

وكانت اولى التدخلات الفنية من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مع مطلع الدقيقة 80 وقام بإخراج أحمد رفعت المصاب وشارك بدلاً منه مروان حمدي.

وأهدر محمد شريف أخطر هجمات اللقاء وانفرد بمرمى الحارس برشم وسدد الكرة بطريقة ضعيفة ولم تعبر الشباك.

وكاد أحمد سيد زيزو أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعدما سدد كرة قوية تجاه حارس قطر، ولكن قام بإخراجها بشكل جيد.