أبرزهم ماجد الكدواني.. الناقدة ماجدة خيرالله تكشف لـ دوت الخليج عن أفضل ممثل لعام 2021

/666741/أبرزهم-ماجد-الكدواني-الناقدة-ماجدة-خيرالله-تكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-أفضل-ممثل-لعام-2021

ظهر عدد كبير من الفنانين خلال عام 2021 سواء علي الصعيد التلفزيوني أو السينمائي، و منهم من حقق نجاحات كبيرة وحرصت دوت الخليج علي سؤال الناقدة ماجدة خير الله حول رأيها في أفضل ممثل بكلا من الدراما التلفزيونية و السينمائية.

و كشفت الناقدة ماجدة خير الله لـ دوت الخليج عن أفضل ممثل في مصر لعام 2021،حيث أختارت عدد من الفنانين من أبرزهم الفنان ماجد الكدواني والفنان محمد فراج و الفنان محمد ممدوح، راجعة سبب هذا الاختيار أنهم ممثل متلونين و متنوعين، وكل الادوار الذين قاموا بها كانت باتقان شديد، بالاضافة إلى أن أعمالهم خلال السنة متميزه جدا، بخاصة مسلسل "موضوع عائلي " لماجد الكدواني، ومسلسل "لعبة نيوتن" لمحمد فراج و محمد ممدوح.

ونعرض لكم خلال السطور الاتية التفاصيل الكاملة أبرز أعمالهم.

مسلسل "موضوع عائلي"

هو مسلسل مصري من انتاج شركة "شاهد"، عرض علي منصة شاهد VIPيتكون المسلسل من 10 حلقات فقط، يضم نخبة من النجوم من بينهم ماجد الكدواني، محمد شاهين، سماء إبراهيم، رنا رئيس، طه دسوقي وفكرة وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث المسلسل حول "إبراهيم"، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته "ليلى" قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية، وفيما لا يستطيع" إبراهيم" نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه غصبا إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مرة أخري.

مسلسل "لعبة نيوتن"

يتكون المسلسل من 30 حلقة وكان ضمن السياق الرمضاني لعام 2021، يضم نخبة من النجوم منهم منى زكي، الفنان محمد فراج، بعد النجاح الذي حققه الثنائي في فيلم «الصندوق الأسود»، فالمسلسل من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، سيد رجب، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

تدورأحداث المسلسل حول زوجة "مني زكي" تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات "محمد ممدوح"، بعد قصة حب نشأت بينهما، وصارت حديث الجميع من حولهما، مقررة إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن كل المشكلات التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج، حيث أنها تعيش مشكلات كثيرة وبجانبها بعض الأصدقاء الذين يحاولون مساعدتها والسيطرة على الموقف.