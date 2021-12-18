/666746/وزير-النقل-ومحافظ-قنا-يتفقدان-محور-الشهيد-الرائد-باسم-فكرى

تمهيدا لإفتتاحه خلال أيام ...

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية لمحور الشهيد الرائد باسم فكرى لمتابعة الأعمال النهائية به قبل افتتاحة خلال الأيام المقبلة ، رافقهما حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، و اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ، وكل من النائب محمد طايع ، والنائب جمال محمد احمد ، والنائب أشرف أبو الفضل ، والنائب مصطفى محمود مصطفى ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض ، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب ، والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ .

أوضح وزير النقل أنه جارى العمل على استكمال أعمال التخطيط وتثبيت العلامات الإرشادية وكذلك تشغيل بوابات تحصيل الرسوم بمحور الشهيد الرائد بتسم فكرى تمهيدا لإفتتاحه خلال ايام ، مشيرا إلى أن يربط بين مدينتىّ قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول ١٩ كيلومتر وعرض ٢١ متر بواقع ٢ حارة مرورية لكل اتجاه بعرض ٧.٢ متر ويضم المحور ٣٠ عملاً صناعياً لحل مشكلة التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف منها ١٥ كوبرى بإجمالى اطوال ٢٢٧٠ متر و ١٥ نفق بإجمالى اطوال ٤٦٠ متر بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه .

وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكرى

وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض المسافات البينية بين المحاور المقامة على نهر النيل من ١٠٠ كم إلى ٢٥ كم فإن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ ١٢ محور منها ٩ محاور بمحافظات الصعيد ، و ٣ محاور بمحافظات الدلتا ، مؤكدا أنه عقب الإنتهاء من المحاور الجارية سيتم البدء فى إنشاء مجموعة من المحاور الجديدة فى المناطق ذات المسافات البينية الطويلة لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكد محافظ قنا أن المحور يمثل أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة للمحافظة تتمثل فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس .

وأضاف أن المحور سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر بما يسهم فى خلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة في النقل كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا ويوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة .