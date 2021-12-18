/666747/النائب-محمود-مسلم-هناك-إرادة-قوية-لمواجهة-الفساد-ولابد-من-تعميق-ثقافة-الشكوى

تحدث الكاتب الصحفي الكبير، الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنامي ظاهرة «استخدام» أشخاص باعتبارهم ممثلي الدولة أو الرئيس فى العديد من الأمور فى عدد من المحافظات.

دوت الخليج

النائب محمود مسلم محللًا تنامي ظاهرة الخداع باسم الدولة

وقال النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ:" إن الفساد هو ما يفتح الباب أمام ظاهرة خداع باسم الدولة».

أكد النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على قدرة الدولة فى التصدي لمنابع الفساد بقوة، مضيفًا:" أعتقد أن مافيش حد فى الدولة دلوقتي يقدر يقول «ماحدش يعملي حاجة».

النائب محمود مسلم: لابد من تعميق ثقافة الشكوى

وتابع الكاتب الصحفي محمود مسلم، خللا حديثه فى برنامج «كلام فى السياسة» الذى يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، للحديث بشأن «أساليب الخداع باسم الدولة ودور الإعلام فى التوعية».

واستكمل النائب محمود مسلم، رئيس شبكة دي إم سي:" مطلوب أن يتم تعميق ثقافة الشكوى عند الناس بالطريقة السليمة، باعتباره أمر واقع وهذا يتنافى مع الحاصل فلا يوجد أمر واقع حاليًا فى مصر.

وتابع النائب محمود مسلم:" هناك إرادة قوية لمواجهة الفساد، ومن الضرورى أن ينسى الناس فكرة الأمر الواقع وتعميم ثقافة الشكوى بدلًا من ذلك، مضيفًا:" ضرورى أن يكون المجتمع رقيب على الأعمال المنفذة لأن الفلوس فلوس بلدك".

وأشار النائب محمود مسلم، إلى ضرورة أن يعرف المواطن آليات الشكوى والاجراءات التى يجب اتخاذها".