وزير التنمية المحلية يكرم المحافظات الفائزة بمسابقة أفضل تجربة تنموية ناجحة

جدة - نرمين السيد - كرم محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بمشاركة أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المحافظات الفائزة فى المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.





واشتملت المسابقة على ثلاثة محاور رئيسية هى أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات، بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى.

وفى المسابقة الأولى الخاصة بمراكز معلومات المحافظات، كرم وزير التنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المحافظين الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، وتسلم خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، درع تكريم المركز الأول، ومحمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد المركز الثانى، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية المركز الثالث، وأحمد راشد، محافظ الجيزة المركز الرابع، وإبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية المركز الخامس.

وعقب ذلك تم تكريم الفائزين من المحافظات وباقى جهات الدولة التى شاركت فى المسابقة، وفيما يخص المحور الأول الخاص بمسابقة التجارب التنموية الناجحة، سلم شعراوى وأسامة الجوهرى، نجلاء محمد عبدالرحمن، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوادى الجديد جائزة المركز الأول، وحازم الأشمونى، سكرتير عام محافظة البحيرة جائزة المركز الثانى، ومحمد مغربى درويش، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحر الأحمر جائزة المركز الثالث.

وفيما يخص المحور الثانى للمسابقة والخاص بدراسات دعم القرار، سلم وزير التنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء الفائزين وهم هانى مسعد يوسف، مديرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالجيزة جائزة المركز الأول، واللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط المركز الثاني، وخالد مصطفى السعداوى، سكرتير عام محافظة السويس جائزة المركز الثالث.

وفيما يخص المحور الثالث للمسابقة والخاص بنظم المعلومات وقواعد البيانات، سلم شعراوى والجوهرى، حاتم نبيه بيومى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمنوفية جائزة المركز الأول، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا جائزة المركز الثانى، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء جائزة المركز الثالث.

وفى مسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الإلكترونية، المحور الأول: جائزة أفضل مدير إدارة للنظام، فاز فى المركز الأول محافظة جنوب سيناء وتسلم الجائزة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والمركز الثانى محافظة أسوان، وتسلم الجائزة عبير مشعل مسؤول النظام بمحافظة أسوان، والمركز الثالث مؤسسة روز اليوسف وتسلم الجائزة هبة صادق رئيس مجلس إدارة روز اليوسف.

المحور الثانى: جائزة أفضل إدارة مستخدمة للنظام، وفاز بها بالمركز الأول محافظة الشرقية وتسلمها دكتور أحمد عبد المعطى، نائب المحافظ، والمركز الثانى محافظة جنوب سيناء وتسلمها محمد عبد المعطى، وكيل إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والمركز الثالث محافظة أسوان، وتسلمها العميد أحمد إسماعيل، مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى.

المحور الثالث: جائزة أفضل مستخدم للنظام، فاز بالمركز الأول بها هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات وتسلمتها سارة ماجد أخصائى أول متابعة وتقييم، والمركز الثانى جامعة دمنهور وتسلمها منال مصطفى مدير عام المشروعات، والمركز الثالث محافظة الغربية وتسلم الجائزة حنان مليجى كبير أخصائيين بالمحافظة.

شارك فى حفل التكريم الذى أقامته الوزارة اليوم السبت بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ومحمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وعدد من أعضاء وممثلى اللجان وعدد من قيادات الوزارة.