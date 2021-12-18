حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، بعد غد وتستمر حتى 30 ديسمبر الجارى بكليات الحرم الجامعى والمبانى الإدارية للجامعة، بالتعاون مع المعهد القومى للأورام وكلية طب قصر العينى والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان.





وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية من هذا المرض ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعى، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر.

وأوضح أن حملة التوعية بسرطان الثدى تستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبى عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدى والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التى تخدم المجتمع فى مختلف القطاعات فى إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية، لبناء الجمهورية الجديدة.

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إن حملة التوعية بسرطان الثدى تستمر لمدة 10 أيام، فى 8 كليات هى: الآداب، والآثار، والتجارة، والدراسات العليا للتربية، والحقوق، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعى إلى جانب بعض المبانى والمقرات الإدارية ومنها المبنى الإدارى 1 مبنى ثروت، ومبنى إدارة الجامعة، بالإضافة إلى توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية وتوزيع النشرات، مشيرًا إلى اتخاذ الجامعة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد طوال مدة الحملة حفاظًا على سلامة الجميع.