الغربية: نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بزفتى الأعلى على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى تعد من أعلى نسب الإنجاز على مستوى الجمهورية، حيث تسارع المحافظة الزمن من أجل إنهاء كافة المشروعات والمقدرة بـ 749 مشروعا بتكلفة مالية وصلت إلى أربعة مليارات جنيه.





جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم - لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية شبراملس، بحضور إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى ومديرى ورؤساء الهيئات والشركات المنفذة.

وتفقد المحافظ مشروعات قطاع التربية والتعليم، وشملت تفقد أعمال الإنشاء الجديدة لمدرسة شبرا اليمن الثانوية والمكونة من 9 فصول حيث تم إنهاء أعمال البناء والتشطيب بنسبة 100 % بتكلفة 5.4 مليون جنيه وجار تجهيزها؛ وتفقد مدرسة الشهيد أنور البهى عبيه الإعدادية والتى تمت بها أعمال رفع كفاءة وتطوير بتكلفة 2.1 مليون جنيه؛ ووصلت نسب إنهاء الأعمال بها إلى 100 %.

وتابع المحافظ جولته، بتفقد مدرسة الشهيد مجند محمد رضا فهيم والتى تتم بها أعمال رفع كفاءة وصيانة بتكلفة 1.7 مليون جنيه وتم الانتهاء منها بنسبة 100 %، ذلك إلى جانب تفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بمدرسة شبراملس الرسمية لغات بتكلفة 9.5 مليون جنيه؛ حيث وصلت نسب إنهاء الأعمال بها إلى 47 %.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد مدارس قرى ششتا وكفر ششتا والتى تتم بها أعمال توسعات وتطوير، حيث تفقد مدرسة عبد السلام الخيال الإعدادية والتى يتم بها أعمال توسعة بإنشاء جناح جديد ورفع كفاءة المبنى القديم بنسبة إنجاز 85 % وبتكلفة مالية 3.3 مليون جنيه؛ وكذلك مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين الابتدائية والتى يتم بها أيضا أعمال توسعة ورفع كفاءة بتكلفة مالية 2.4 مليون جنيه، وبلغت نسب إنهاء الأعمال بها 58 %؜؛ كما تفقد مدرسة الحاجة زينب والتى تتم بها أعمال رفع كفاءة وتطوير وصلت نسبة إنجازها إلى 85 % بتكلفة 900 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، تفقد المحافظ مجمع خدمات شبراملس والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ حيث وصلت نسب إنجاز الأعمال به إلى 65 %؜ ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متنوعة حيث يحتوى على مقار لمركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، تموين، بريد وحدة محلية، مجلس محلى التضامن الاجتماعى.

وشملت الجولة تفقد المجمع الزراعى والبيطرى بشبراملس والذى بلغت نسب إنهاء الأعمال به 64% بتكلفة 5.4 مليون جنيه؛ كما تابع أعمال الإنشاء بنقطة إسعاف شبراملس والتى وصلت نسب إنهاء الأعمال بها إلى 50 % بتكلفة 2.7 مليون جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد محطات الصرف الصحى، حيث تفقد محافظ الغربية محطة رفع شبراملس والتى يتم بناؤها بتكلفة 80 مليون جنيه، وبلغت نسبة الأعمال المدنية بها 95 % و98 % لخطوط الطرد؛ أما محطة رفع كفر ششتا فقد بلغت نسبة إنهاء الأعمال المدنية بها 73 % وخطوط الطرد 89 %؜ بتكلفة 25 مليون جنيه.

وخلال الجولة زار المحافظ 11 منزلا من منازل مستحقى "سكن كريم" بالقرية موجها بتقديم كافة المساعدات العينية والطبية لهم، رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة زينب سامى منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية أعضاء المكتب الفنى للمحافظ ومندوبى الشركات والهيئات المعنية.