/666750/فوز-4-مدارس-بالبحيرة-بجائزة-المدرسه-الدوليه-للاعتماد-الكامل

بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني .

فوز 4 مدارس بالبحيرة بجائزة المدرسه الدوليه للاعتماد الكامل

مشيرا الى أن تلك المدارس هى ( مدرسه الشهيد مصطفى النجار الابتدائية الصباحية ومدرسة ابو صالح الرسمية لغات ومدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات ببندر كفر الدوار - مدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات بوادى النطرون)

وقد تم تكريم تلك المدارس اليوم على مسرح مدرسة مجمع الملك فهد النموذجي للغات بمدينة نصر بالقاهرة كما تم تكريم مدير المديريه ومديرى المدارس ومديرى المرحلة التعليمية

من الجدير بالذكر ان مسابقة جائزة المدرسة الدولية بدأت منذ عام 2009 في مصر ، حيث قدمها المجلس الثقافي البريطاني في أكثر من 30 دولة ، وشارك فيها ما يقرب من 220 مدرسة عامة و 120.000 طالب و 4000 مدرس و قائد مدرسة في مصر.

وتُعد الجائزة الدولية التي يمنحها المجلس الثقافي البريطاني بمثابة وسام وجائزة مرموقة للمدارس التي تتمكن من إضفاء بعد دولي على التعليم والتعلم.

ويهدف الاعتماد الى إدخال البعد الدولي إلى المدرسة أو تطويره من خلال توفير إطار للشراكات الدولية والتعليم العالي

وتعد فرصه لتسليط الضوء على المدرسة من خلال وسائل الاعلام

وجميع المدارس مؤهلة للحصول علي الجائزة. والتى تتكون من ثلاثة مستويات من الاعتماد (الأساسي و المتوسط و الكامل) متاحة لجميع المدارس.

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة على ضرورة الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والإرتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب باعتباره قاطرة التنميه المستدامة والسبيل لتقدم وبناء المجتمع