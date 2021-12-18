محافظ الفيوم بمنتدى الصعيد: الدولة مهتمة بأبنائها من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فى فعاليات المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد، الذى استضافته محافظة المنيا، اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وأسامة القاضى، محافظ المنيا، وعصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم.





شارك فى المنتدى 600 شاب وفتاة من أعضاء برلمان شباب مصر بمحافظات المنيا، الفيوم، أسيوط، وبنى سويف.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن اهتمام الوزارة بعقد فعاليات منتدى شباب شمال الصعيد تباعًا فى كافة محافظات الجمهورية، لما يحمله من محاور رئيسية هامة حول التوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأثرها المجتمعى والمعيشى على المواطن المصرى، وكذلك مناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذى توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، وأركان وأهداف الجمهورية الجديدة، والدور المحورى للمرأة المصرية فى الحياة السياسية، وكذلك التعرف على أفكار الشباب، وزيادة الترابط فيما بينهم، مع تعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية.

من جانبه وجه محافظ الفيوم، الشكر لمحافظ المنيا على الدعوة الكريمة لحضور المنتدى، معربًا عن إعجابه بطلاقة شباب وفتيات المنتدى، خاصة ذوى القدرات منهم، فى التعبير عن قضايا البلاد، مشيرًا إلى أنهم يمثلون قوة مصر الضاربة وحائط الصد الأول فى الدفاع عنها.

ولفت محافظ الفيوم إلى اهتمام الدولة بأبنائها من ذوى القدرات الخاصة، ومحاولة دمجهم فى المجتمع، وهو ما دأب عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مهام المسؤولية، وأكده خلال مؤتمر "قادرون باختلاف" الذى عقد منذ أيام، واصفاً إياهم بأنهم ملائكة الله على الأرض.

وكشف محافظ الفيوم عن العديد من التغيرات التى عايشها منذ عام 2009 حتى الآن، مؤكدًا أن البلاد تتغير بشكل حقيقى فى مختلف القطاعات، مثمنا دور الرئيس السيسى فى الخروج بالبلاد من النفق المظلم، حاملا روحه على يده، واتخاذ القرار الشجاع بالانحياز للشعب متحملاً تبعات هذا القرار، ثم استكمل المشوار بخطط بناء الإنسان المصرى التى لم تعد أحلاماً وإنما واقع نعيشه هذه الأيام، بمعدلات إنجاز غير مسبوقة فى تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، واقتحام مشكلات مزمنة عانينا منها لسنوات طويلة.

ووجه المحافظ نصيحة لشباب المنتدى بضرورة الحرص على التعليم، والتدريب الجيد، للوصول إلى أحلامهم المشروعة، والمساهمة فى بناء الوطن، مشيراً أن مصر فى الجمهورية الجديدة قد سطرت تاريخا جديدا سيقف أمامه العالم احتراما وتقديرا، لافتاً إلى نجاح مصر فى تنظيم منتدى شباب العالم وتجميعهم على مائدة حوار واحدة لمناقشة القضايا المشتركة.

عقب ذلك تم تنظيم حوار مفتوح للشباب مع وزير الشباب والرياضة، ومحافظى الفيوم والمنيا وأسيوط وبنى سويف، وأعرب خلاله محافظ الفيوم عن ترحيبه بحضور ممثلين عن برلمان الشباب لاجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة.