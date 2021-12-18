الأنبا إرميا يحذر من التقاعس الدولى فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - حذر الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، من التقاعس الدولى فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكلف العالم عواقب خطيرة كانتشار بقع الجفاف، والفيضانات والأعاصير فى معظم أنحاء الكرة الأرضية، وينذر بصراعات قادمة بسبب ندرة المياه، الأمر الذى سيهدد مستقبل الحياة على وجه الأرض.





ودعا الأنبا إرميا، خلال كلمته فى المؤتمر الدولى العلمى الثالث الذى عقدته جامعة الأزهر اليوم بعنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة"، إلى ضرورة تكاتف جميع الدول للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من خلال تطبيق العديد من الإجراءات مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتأسيس أنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ، وبناء المدن منخفضة الانبعاثات الكربونية، والتوسع فى مساحات الغابات لامتصاص الكربون، ودعم المزارعين فى مواجهة تغير المناخ.

وأكد رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، أن القادة الدينيين لهم تأثير معنوى كبير على ملايين البشر، ليس فقط على المستوى الروحي، لكن حتى فى أنماط وسلوكيات الحياة المختلفة، مطالبًا بضرورة تكاتف هؤلاء القادة من أجل بناء مجتمع عادل يرفض أى نشاط يؤثر بالسلب على الحياة فوق هذا الكوكب.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور ممثلة فى تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية فى تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحرارى على المناخ وأسبابه، احتجاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية فى التوعية بخطورة تغير المناخ، دور القيادات الدينية فى التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، دور السياسات العالمية فى تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.

وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام "السبت، الأحد والاثنين"، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدا وتحضيرا ودعما لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.