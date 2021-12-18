سفير الفاتيكان يدعو للقضاء على الجهل والصراعات المؤدية لتلوث البيئة

جدة - نرمين السيد - قال نيقولاس تفنين، سفير الفاتيكان لدى القاهرة، خلال كلمته فى المؤتمر الدولى العلمى الثالث الذى عقدته جامعة الأزهر اليوم بعنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة": "إننا اليوم نجتمع كأسرة واحدة لا توجد حدود دينية أو ثقافية تفصل بيننا، فنحن جميعًا جزء من الطبيعة نتفاعل معها باستمرار".





وتابع: "هذا يوجب علينا أن نبحث عن حلول شاملة ومنهج مشترك يتفاعل مع النظام الطبيعى والاجتماعى لحماية الفرد والمجتمع". وأكد سفير الفاتيكان أن التدهور البيئى يؤدى إلى تدهور العلاقات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تجنب الخلافات المجتمعية والقضاء على الجهل والصراعات التى أدت إلى تلوث البيئة والإضرار بمواردها الطبيعية التى وهبها الله للبشرية جمعاء. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور ممثلة فى تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية فى تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحرارى على المناخ وأسبابه، احتجاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية فى التوعية بخطورة تغير المناخ، دور القيادات الدينية فى التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، دور السياسات العالمية فى تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية. وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام "السبت، الأحد والإثنين"، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدا وتحضيرا ودعما لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

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