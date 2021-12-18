صحة البحر الأحمر: إجراء 28 عملية جراحية بالتعاون مع طب الزقازيق

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور تامر مرعى، إنه تم إجراء 28 عملية جراحية بمستشفى الغردقة؛ فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالمحافظة وكلية الطب بجامعة الزقازيق.





وأضاف مرعى حسبما أفاد بيان صادر اليوم، عن مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن تلك العمليات شملت تنفيذ 18 عملية منظار جراحى، تنوعت ما بين عمليات بالمنظار، شملت استئصال مرارة، واستئصال زائدة دودية، واستئصال دوالى خصية، وفتق إربى وسرى، وإصلاح عيوب خلقية، وشرخ شرجى، وورم غدة نكافية، وكذلك استئصال أورام باليد والقدم، و4 عمليات جراحة مسالك، و6 عمليات جراحة تجميل، والكشف على 546 حالة بالعيادات الخارجية. وأكد على تواجد أطباء جامعة الزقازيق بصفة مستمرة؛ لتقديم خدمة طبية أفضل لمواطنى المحافظة.

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