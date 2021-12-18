أحمد جلال يتواجد في مران الزمالك.. تفاصيل

حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك على التواجد في مران اليوم السبت لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والتقى نائب رئيس الزمالك بالمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أن يغادر ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 21 ديسمبر الجاري.

عقد معسكر الزمالك بالإمارات

تم تعديل العقد بعد مناقشة إدارة الزمالك مع الشركة الراعية، ليحصل النادي على مليون ونصف دولار إضافية بجانب بعض الإمتيازات الأخرى.

وتم إلغاء عقد الدوره الوديه في الامارات وتوقيع عقد جديد يتضمن حصول الزمالك على مليون ونصف جنيه وتحمل شركة التسويق مصاريف السفر والاقامه وتذاكر الطيران .

وسيلتقي الزمالك مع اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري والشارقة الاماراتي، ضمن مباريات المعسكر الذي سيقام في شهر يناير القادم بفترة التوقف الدولي، التي سيلعب خلالها منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا.

طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

أدى طارق حامد لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية .

وخضع “حامد” لفقرة تأهيلية أخرى في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعرضه لاجهاد عضلي خفيف.

موقف الفريق في الدوري

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.