/666754/النيابة-العامة-تأمر-بحبس-والد-الطفلة-رودينا-لتعديه-عليها-ببلقاس

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس والد الطفلة رودينا

النيابة العامة

والجدير بالذكر تلقت النيابة العامة إخطارا من جدة الطفلة ضدّ ابنها لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الجدّة مقدمةَ البلاغ فقرّرت إقامةَ الطفلة المجني عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها، حيث رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة، وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجني عليها وجَدّها، والد المتهم، وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة.

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة، بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتنمرها على طفل من ذوي الهمم، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، خلال انعقاد حصة مدرسية، وحبسته داخل مكتبها.

النيابة العامة

وأيضا في وقت سابق كانت تلقت النيابة العامة، بلاغ من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت ونبزته وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة، وقد سألت النيابة العامة الطفل المجني عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه فأكدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجني عليه لحضوره الدرس متأخرًا فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتسليمه لمديرة المدرسة.