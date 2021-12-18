أفشة: قدمنا مباراة كبيرة أمام قطر والتوفيق كان غائباً طوال أحداث المباراة

/666755/أفشة-قدمنا-مباراة-كبيرة-أمام-قطر-والتوفيق-كان-غائبا-طوال-أحداث-المباراة

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر أن الفراعنة قدموا مباراة كبيرة وهامة أمام قطر في بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفازت قطر على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأضاف أفشة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الكأس" "منتخب مصر لعب مباراة كبيرة أمام قطر وأضعنا العديد من الأهداف خلال أحداث المباراة وكان التوفيق غائب عن لاعبي المنتخب".

وزاد "لم يحالفنا التوفيق خلال المباراة وكنا نريد تحقيق الفوز وأتمنى أن لا تحدث أي أزمات أو حزن بين الجميع بعد نهاية المباراة".

وواصل "الحمد لله على نتيجة المباراة وركلات الجزاء بها الحظ الكبير وهو ما وقف مع منتخب قطر، واللاعبون كانوا رجالاً للغاية".

واختتم "ألف مبروك لقطر للفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العرب، واشكر الجماهير المصرية على التواجد الجيد والدعم خلال أحداث البطولة، والقادم أفضل إن شاء الله".

كأس العرب: قطر تحصد المركز الثالث بركلات الترجيح أمام مصر

فاز منتخب قطر بالمركز الثالث ببطولة كأس العرب، بعدما فازت على مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل جميع لاعبو قطر ركلات الجزاء بإستثناء حسن الهيدوس، وبينما أهدر أحمد حجازي ومحمد شريف ركلتي لصالح منتخب مصر.

وبعد هذا الفوز يحصد منتخب قطر المركز الثالث في كأس العرب ويحصل على مبلغ 2 مليون دولار، بينما تحصل مصر على مبلغ 1.5 مليون دولار نظير التواجد في المركز الرابع.

كأس العرب: ركلات الجزاء تحسم موقعة مصر وقطر السلبية تهديفياً

انتهت أحداث الشوط الثاني الإيجابي بين مصر وقطر بالتعادل السلبي ببطولة كأس العرب.

وجاءت اللحظة الحاسمة من أجل تحديد الفائز بالمباراة وصاحب المركز الثالث بعد إنتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الثاني الإضافي ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم حارس قطر.

وظهر الإرهاق على لاعبي قطر ولم يستطيعوا السيطرة على الأشواط الإضافية وكانت السيطرة مصرية ولكن دون خطورة حقيقة.

تغييرات كارلوس كيروش بتواجد أكرم توفيق ومروان حمدي وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم بجانب مصطفى فتحي المتألق.

وتتجه المباراة للاشواط الغضافية لحسم الفائز بالمركز الثالث.

كأس العرب: التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وقطر

إنتهى الشوط الأول بين مصر وقطر بالتعادل السلبي في كل شئ، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بدأت أحداث الشوط الأول هادئة كالعادة من جانب منتخب مصر من أجل اللعب على رد الفعل، وسيطرت قطر على اول 5 دقائق من عمر المباراة ولكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأت بعد ذلك السيطرة المصرية على منطقة وسط الملعب ويأتي ذلك بفضل تواجد الثلاثي حمدي فتحي والسولية ومهند لاشين، ولكن دون وصول الكرة بشك خطير لخط الهجوم لمحمد شريف.

لم يتمكن منتخب مصر أن يقوم بعمل أي جملة فنية خلال أحداث شوط المباراة الأول، وكان اللعب متكافئ، ولم تأتي أي خطورة على مرمى محمد الشناوي.

أول الهجمات الخطيرة في المباراة كانت عن طريق أحمد رفعت بعدما راوغ دفاعات منتخب قطر ويمرر الكرة لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء ويلعبها في إتجاه المرمى ولكن تخرج بعيد، وتعلن عن أول تهديد حقيقي للفراعنة بعد مرور 20 دقيقة.