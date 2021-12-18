/666757/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-الجزائر-لمواجهة-تونس

أعلن مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصعدت الجزائر للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح

وسوف يحصل الفائز باللقب العربي على 5 مليون دولار، بينما صاحب المركز الثاني يحصل على 3 مليون دولار.

أفشة: قدمنا مباراة كبيرة أمام قطر والتوفيق كان غائباً طوال أحداث المباراة

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر أن الفراعنة قدموا مباراة كبيرة وهامة أمام قطر في بطولة كأس العرب.

وفازت قطر على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأضاف أفشة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الكأس" "منتخب مصر لعب مباراة كبيرة أمام قطر وأضعنا العديد من الأهداف خلال أحداث المباراة وكان التوفيق غائب عن لاعبي المنتخب".

مباراة الجزائر وتونس

وزاد "لم يحالفنا التوفيق خلال المباراة وكنا نريد تحقيق الفوز وأتمنى أن لا تحدث أي أزمات أو حزن بين الجميع بعد نهاية المباراة".

وواصل "الحمد لله على نتيجة المباراة وركلات الجزاء بها الحظ الكبير وهو ما وقف مع منتخب قطر، واللاعبون كانوا رجالاً للغاية".

واختتم "ألف مبروك لقطر للفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العرب، واشكر الجماهير المصرية على التواجد الجيد والدعم خلال أحداث البطولة، والقادم أفضل إن شاء الله".